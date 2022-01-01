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Волинська 14 ОМБр здобула трофейну російську БМП-3. ФОТО

Волинська 14 ОМБр здобула трофейну російську БМП-3. ФОТО
У бою воїни Князівської 14 ОМБр здобули трофей - російську БМП-3.

Про це йдеться на сторінці бригади у Фейсбук.

«Наш понеділковий ранок почався, як годиться, з кави (дуже мало речей у цьому світі можуть дорівнятися до фронтової кави, особливо, якщо тобі вдалося її спокійно випити) і трофеїв», - пишуть військові.

Кажуть, що зараз машина трохи «покоцана», але вмілі руки наших побратимів за рекордно короткі терміни доведуть її до пуття.

«Гармати трофейної БМП-3, будьте певні, вже незабаром обернуться проти колишніх «власників». Смерть від їхн
Волинська 14 ОМБр здобула трофейну російську БМП-3. ФОТО
Волинська 14 ОМБр здобула трофейну російську БМП-3. ФОТО
Волинська 14 ОМБр здобула трофейну російську БМП-3. ФОТО
ьої ж зброї має їм сподобатися», - йдеться у повідомленні.

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Теги: трофей, БМП, Волинь, 14 ОМБр
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