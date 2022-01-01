Волинська 14 ОМБр здобула трофейну російську БМП-3. ФОТО





Про це йдеться на



«Наш понеділковий ранок почався, як годиться, з кави (дуже мало речей у цьому світі можуть дорівнятися до фронтової кави, особливо, якщо тобі вдалося її спокійно випити) і трофеїв», - пишуть військові.



Кажуть, що зараз машина трохи «покоцана», але вмілі руки наших побратимів за рекордно короткі терміни доведуть її до пуття.



«Гармати трофейної БМП-3, будьте певні, вже незабаром обернуться проти колишніх «власників». Смерть від їхн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою воїни Князівської 14 ОМБр здобули трофей - російську БМП-3.Про це йдеться на сторінці бригади у Фейсбук.«Наш понеділковий ранок почався, як годиться, з кави (дуже мало речей у цьому світі можуть дорівнятися до фронтової кави, особливо, якщо тобі вдалося її спокійно випити) і трофеїв», - пишуть військові.Кажуть, що зараз машина трохи «покоцана», але вмілі руки наших побратимів за рекордно короткі терміни доведуть її до пуття.«Гармати трофейної БМП-3, будьте певні, вже незабаром обернуться проти колишніх «власників». Смерть від їхньої ж зброї має їм сподобатися», - йдеться у повідомленні.

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