П'яного волинянина за кермом Opel затримали на одному із блокпостів

Учора ввечері, 15 травня, на одному з блокпостів для перевірки патрульні зупинили автомобіль Opel Astra.Про це інформують на сторінці патрульної поліції Волині.Під час спілкування з 24-річним керманичем у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння.Результат огляду на місці події показав 1,54 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму.На порушника склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Подальше рішення – за судом.Як інформують патрульні, за січень-квітень 2022 року на території Волинській області зареєстровано 22 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них – 1 ДТП з постраждалими, в якій травмувалися 5 осіб.