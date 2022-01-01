Під час рівняння дороги на Волині знайшли міну





Про це



Учора, 15 травня, під час рівняння дороги у Ковельському районі працівник грейдера помітив підозрілий предмет. Чоловік не став ризикувати та зателефонував до служби порятунку «101».



За викликом виїхали фахівці групи піротехніків. Вони обстежили місцевість та вилучили мінометну міну калібру 120 міліметрів часів минулої війни.



Знахідку транспортували на спеціальний майданчик та знищили у встановленому порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку року волинські рятувальники вилучили та знешкодили 406 боєприпасів часів Другої світової війни.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області у фейсбуці.Учора, 15 травня, під час рівняння дороги у Ковельському районі працівник грейдера помітив підозрілий предмет. Чоловік не став ризикувати та зателефонував до служби порятунку «101».За викликом виїхали фахівці групи піротехніків. Вони обстежили місцевість та вилучили мінометну міну калібру 120 міліметрів часів минулої війни.Знахідку транспортували на спеціальний майданчик та знищили у встановленому порядку.

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