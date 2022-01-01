В Україні загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського
Сьогодні, 14:54
На війні в Україні загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло "Волат".
Про це повідомляють у Telegram-калані батальйону, пише УНІАН.
"Сьогодні наш батальйон зазнав величезних втрат. В ході операції зі звільнення українського села від російської окупації був смертельно поранений командир роти, військовослужбовець нашого батальйону Павло "Волат". Його намагалися доставити в лікарню в критичному стані, але не встигли", – йдеться у повідомленні.
Є інформація, що це шостий білорус, який загинув в Україні з лютого 2022 року, воюючи проти російських окупантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського увійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.
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Про це повідомляють у Telegram-калані батальйону, пише УНІАН.
"Сьогодні наш батальйон зазнав величезних втрат. В ході операції зі звільнення українського села від російської окупації був смертельно поранений командир роти, військовослужбовець нашого батальйону Павло "Волат". Його намагалися доставити в лікарню в критичному стані, але не встигли", – йдеться у повідомленні.
Є інформація, що це шостий білорус, який загинув в Україні з лютого 2022 року, воюючи проти російських окупантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського увійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.
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