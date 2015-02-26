«У вас в Ковелі – абсолютна інша планета!»: жінка з Маріуполя захоплена місцевими жителями
Сьогодні, 15:15
Жителька Маріуполя Вікторія 30 квітня втекла разом із шестирічним синочком у Ковель, де була втішена доброзичливістю місцевих жителів, коли потрапила у скрутну ситуацію.
Про це розповідає на своїй фейсбук-сторінці Ігор Чайка.
15 травня, гуляючи містом, вони забули в парку Шевченка рюкзак з документами та грошима. З допомогою ковельчан подали в Інтернеті оголошення, після чого згуба знайшлася.
«Добрий день! Я - з Маріуполя. Мене звати Вікторія. Вчора в парку загубила свій рюкзак. Його знайшли і повернули мені. Хочу висловити величезну подяку групі («Оповіщення. Ковель») та вашій праці, Юлії, яка написала про мою біду, Анастасії , яка повернула мені мої речі та не взяла навіть винагороду, яку я їй настирливо пропонувала. Поліції - за небайдужість. У вас в Ковелі - абсолютна інша планета!
Таку концентрацію порядних, чесних, чуйних, добрих людей я не бачила в жодному місті нашої країни! Це просто диво якесь,чесно.
Всі люди Ковеля! Дякую вам за те, що ви - Люди! Переживши події в Маріуполі, втративши все (бізнес, дім, квартиру), я не відчуваю, що знаходжуся серед чужих людей. Я ніби вдома. Тільки люди - кращі!" - написала Вікторія Ігорю Чайці.
Додала, що ледве не залишилася без останніх грошей, та Господь зглянувся.
До слова, 5 травня з Маріуполя вирвалися її батьки.
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Про це розповідає на своїй фейсбук-сторінці Ігор Чайка.
15 травня, гуляючи містом, вони забули в парку Шевченка рюкзак з документами та грошима. З допомогою ковельчан подали в Інтернеті оголошення, після чого згуба знайшлася.
«Добрий день! Я - з Маріуполя. Мене звати Вікторія. Вчора в парку загубила свій рюкзак. Його знайшли і повернули мені. Хочу висловити величезну подяку групі («Оповіщення. Ковель») та вашій праці, Юлії, яка написала про мою біду, Анастасії , яка повернула мені мої речі та не взяла навіть винагороду, яку я їй настирливо пропонувала. Поліції - за небайдужість. У вас в Ковелі - абсолютна інша планета!
Таку концентрацію порядних, чесних, чуйних, добрих людей я не бачила в жодному місті нашої країни! Це просто диво якесь,чесно.
Всі люди Ковеля! Дякую вам за те, що ви - Люди! Переживши події в Маріуполі, втративши все (бізнес, дім, квартиру), я не відчуваю, що знаходжуся серед чужих людей. Я ніби вдома. Тільки люди - кращі!" - написала Вікторія Ігорю Чайці.
Додала, що ледве не залишилася без останніх грошей, та Господь зглянувся.
До слова, 5 травня з Маріуполя вирвалися її батьки.
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