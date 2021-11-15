У Волинській обласній раді – новий депутат

Юрія Валецького, який є наступним за черговістю після Романа Карпюка, повноваження якого



Про це



Обласна територіальна виборча комісія відреагувала на звернення обласної ради щодо заміщення депутата Романа Карпюка, повноваження якого достроково припинені у зв’язку із його смертю, та видала постанову «Про заміщення депутата Волинської обласної ради», згідно з якою депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від цієї організації партії у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 283 Виборчого Кодексу України.



Відтак, обласна ТВК постановила визнати обраним депутатом Волиньради наступного за черговістю після Романа Карпюка кандидата у депутата у виборчому списку від Волинської обласної організації політичної партії «Сила і честь» Юрія Валецького.



До виконання депутатських обов‘язків він приступить на найближчому пленарному засіданні сесії.



ДОВІДКОВО:



Юрій Валецький народився 23 березня 1965 року у селі Замлиння Любомльського району. Громадянин України, освіта вища, доктор медичних наук, професор, член Політичної партії «Сила і Честь».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська обласна територіальна виборча комісія постановила визнати обраним депутатом Волиньради, який є наступним за черговістю після, повноваження якого достроково припинені у зв’язку із його смертю Про це повідомляють у Волинській обласній раді.Обласна територіальна виборча комісія відреагувала на звернення обласної ради щодо заміщення депутата, повноваження якого достроково припинені у зв’язку із його смертю, та видала постанову «Про заміщення депутата Волинської обласної ради», згідно з якою депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від цієї організації партії у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 283 Виборчого Кодексу України.Відтак, обласна ТВК постановила визнати обраним депутатом Волиньради наступного за черговістю після Романа Карпюка кандидата у депутата у виборчому списку від Волинської обласної організації політичної партії «Сила і честь» Юрія Валецького.До виконання депутатських обов‘язків він приступить на найближчому пленарному засіданні сесії.Юрій Валецький народився 23 березня 1965 року у селі Замлиння Любомльського району. Громадянин України, освіта вища, доктор медичних наук, професор, член Політичної партії «Сила і Честь».

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