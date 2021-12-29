У Луцьку в закинутій будівлі знайшли мертвого чоловіка: поліція досі встановлює особу





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.







Згідно з висновком експерта смерть наступила внаслідок переохолодження приблизно 1-2 місяці до дати виявлення.



Прикмети померлого: приблизно 40-45 років, зріст 170-180 см, середньої тілобудови, волосся чорне довге.



Був одягнений у куртку шкіряну чорного кольору, чорні джинси, коричневі кросівки.



Особлива прикмета: татуювання у вигляді дракона на грудній клітці з правої сторони.



Фото за посиланням:



"Якщо вам відома будь-яка інформація про цю особу, просимо повідомити за номерами 0665403692, 0669238559 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі поліцейські встановлюють особу померлого.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині. Тіло невпізнаного чоловіка виявили ще 11 квітня у закинутій будівлі на вулиці Пінська, що у Луцьку.Згідно з висновком експерта смерть наступила внаслідок переохолодження приблизно 1-2 місяці до дати виявлення.приблизно 40-45 років, зріст 170-180 см, середньої тілобудови, волосся чорне довге.Був одягнений у куртку шкіряну чорного кольору, чорні джинси, коричневі кросівки.татуювання у вигляді дракона на грудній клітці з правої сторони.Фото за посиланням: https://fex.net/uk/s/mrbkyyd "Якщо вам відома будь-яка інформація про цю особу, просимо повідомити за номерами 0665403692, 0669238559 або 102", - наголошують у поліції.

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