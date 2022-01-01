У районі на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Петра Осадчука

Петра Осадчука – жителя с. Стобихівка (Сошичненська ТГ).



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Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук. Воїн мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.



"Трагічна звістка сьогодні облетіла села нашої громади: при виконанні бойового завдання загинув житель с. Стобихівка Осадчук Петро Петрович. У мирний час він працював завідувачем сільського клубу. Також був учасником АТО/ООС. Обірвалося життя товариської, життєрадісної, творчої людини, справжнього патріота. В Петра Осадчука залишилися дружина та двоє дітей", - повідомляють на офіційній сторінці Сошичненської ТГ.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16, 17, 18 травня цього року оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини у зв'язку із загибеллю– жителя с. Стобихівка (Сошичненська ТГ).Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської РДА.Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук. Воїн мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта."Трагічна звістка сьогодні облетіла села нашої громади: при виконанні бойового завдання загинув житель с. Стобихівка Осадчук Петро Петрович. У мирний час він працював завідувачем сільського клубу. Також був учасником АТО/ООС. Обірвалося життя товариської, життєрадісної, творчої людини, справжнього патріота. В Петра Осадчука залишилися дружина та двоє дітей", - повідомляють на офіційній сторінці Сошичненської ТГ.

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