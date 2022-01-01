У районі на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Петра Осадчука

У районі на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Петра Осадчука
16, 17, 18 травня цього року оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини у зв'язку із загибеллю Петра Осадчука – жителя с. Стобихівка (Сошичненська ТГ).

Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської РДА.

Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук. Воїн мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.

"Трагічна звістка сьогодні облетіла села нашої громади: при виконанні бойового завдання загинув житель с. Стобихівка Осадчук Петро Петрович. У мирний час він працював завідувачем сільського клубу. Також був учасником АТО/ООС. Обірвалося життя товариської, життєрадісної, творчої людини, справжнього патріота. В Петра Осадчука залишилися дружина та двоє дітей", - повідомляють на офіційній сторінці Сошичненської ТГ.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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