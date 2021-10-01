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Україна не поступиться Кримом та Донбасом заради припинення вогню, – Кулеба

Україна не поступиться Кримом та Донбасом заради припинення вогню, – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна в жодному разі не віддасть Росії Крим чи Донбас. На такий крок Київ не піде навіть для того, щоб припинити вогонь в країні.

Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg, пише 24 канал.

Україна не піде на поступки Росії.

"Замість того, щоб запитувати, що Україна має зробити для перемир'я, відповідне питання слід адресувати Росії: що має зробити Росія", – сказав урядовець.



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Теги: Кулеба, Крим, Донбас
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