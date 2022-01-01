Сєвєродонецьк знову опинився під потужними ударами окупантів





Про це Сергій Гайдай.



Зокрема, росіяни нині здійснили черговий обстріл Сєвєродонецька та Лисичанська.



Так, через удари з артилерії у цих містах спалахнули пожежі в будівлях наукового об'єднання. Також загарбники продовжують бити і по житлових кварталах.



"Сєвєродонецьк витримав дуже потужні удари. Кількість пошкоджених будинків ще з'ясовуємо", – зазначив Гайдай.



Також рятувальники ліквідували пожежу у будівлі складу місцевого науково-виробничого об'єднання.



Тоді як Лисичанську внаслідок обстрілів ворога сталося займання житлового фонду. ДСНС уже працює на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти продовжуть обстрілювати Луганщину. Регіон під черговий удар потрапив і сьогодні вдень, 16 травня.Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністраціїЗокрема, росіяни нині здійснили черговий обстріл Сєвєродонецька та Лисичанська.Так, через удари з артилерії у цих містах спалахнули пожежі в будівлях наукового об'єднання. Також загарбники продовжують бити і по житлових кварталах."Сєвєродонецьк витримав дуже потужні удари. Кількість пошкоджених будинків ще з'ясовуємо", – зазначив Гайдай.Також рятувальники ліквідували пожежу у будівлі складу місцевого науково-виробничого об'єднання.Тоді як Лисичанську внаслідок обстрілів ворога сталося займання житлового фонду. ДСНС уже працює на місці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію