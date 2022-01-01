Сєвєродонецьк знову опинився під потужними ударами окупантів

Сєвєродонецьк знову опинився під потужними ударами окупантів
Російські окупанти продовжуть обстрілювати Луганщину. Регіон під черговий удар потрапив і сьогодні вдень, 16 травня.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, росіяни нині здійснили черговий обстріл Сєвєродонецька та Лисичанська.

Так, через удари з артилерії у цих містах спалахнули пожежі в будівлях наукового об'єднання. Також загарбники продовжують бити і по житлових кварталах.

"Сєвєродонецьк витримав дуже потужні удари. Кількість пошкоджених будинків ще з'ясовуємо", – зазначив Гайдай.

Також рятувальники ліквідували пожежу у будівлі складу місцевого науково-виробничого об'єднання.

Тоді як Лисичанську внаслідок обстрілів ворога сталося займання житлового фонду. ДСНС уже працює на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луганщина, обстріли, війна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шуфрич виїхав з України, – ЗМІ
Сьогодні, 19:30
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 18:00
Сьогодні, 19:15
Сєвєродонецьк знову опинився під потужними ударами окупантів
Сьогодні, 18:23
Україна не поступиться Кримом та Донбасом заради припинення вогню, – Кулеба
Сьогодні, 18:08
Нардепка з Волині ініціювала обговорення у Раді ганебної позиції українського журі на «Євробаченні»
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
На Луганщині Росія обстріляла притулок для матерів із малюками На Луганщині Росія обстріляла притулок для матерів із малюками
17 березень, 21:10
На Донеччині Росія за день вбила 3 цивільних На Донеччині Росія за день вбила 3 цивільних
15 травень, 22:12
Росія за добу обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі. ФОТО Росія за добу обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі. ФОТО
09 травень, 11:27
Українські військові відійшли від Попасної на міцніші позиції Українські військові відійшли від Попасної на міцніші позиції
08 травень, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зробимо усе, щоб «Євробачення-2023» приймав Маріуполь, – Зеленський
15 травень, 02:40
 1
Шуфрич виїхав з України, – ЗМІ
Сьогодні, 19:30
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 18:00
Сьогодні, 19:15
 0
Сєвєродонецьк знову опинився під потужними ударами окупантів
Сьогодні, 18:23
 0
Україна не поступиться Кримом та Донбасом заради припинення вогню, – Кулеба
Сьогодні, 18:08
 0
Медіа
відео
1/8