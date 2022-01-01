Сєвєродонецьк знову опинився під потужними ударами окупантів
Сьогодні, 18:23
Російські окупанти продовжуть обстрілювати Луганщину. Регіон під черговий удар потрапив і сьогодні вдень, 16 травня.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Зокрема, росіяни нині здійснили черговий обстріл Сєвєродонецька та Лисичанська.
Так, через удари з артилерії у цих містах спалахнули пожежі в будівлях наукового об'єднання. Також загарбники продовжують бити і по житлових кварталах.
"Сєвєродонецьк витримав дуже потужні удари. Кількість пошкоджених будинків ще з'ясовуємо", – зазначив Гайдай.
Також рятувальники ліквідували пожежу у будівлі складу місцевого науково-виробничого об'єднання.
Тоді як Лисичанську внаслідок обстрілів ворога сталося займання житлового фонду. ДСНС уже працює на місці.
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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Зокрема, росіяни нині здійснили черговий обстріл Сєвєродонецька та Лисичанська.
Так, через удари з артилерії у цих містах спалахнули пожежі в будівлях наукового об'єднання. Також загарбники продовжують бити і по житлових кварталах.
"Сєвєродонецьк витримав дуже потужні удари. Кількість пошкоджених будинків ще з'ясовуємо", – зазначив Гайдай.
Також рятувальники ліквідували пожежу у будівлі складу місцевого науково-виробничого об'єднання.
Тоді як Лисичанську внаслідок обстрілів ворога сталося займання житлового фонду. ДСНС уже працює на місці.
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