Шуфрич виїхав з України, – ЗМІ

Шуфрич виїхав з України, – ЗМІ
Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич перетнув державний кордон України із Румунією.

Про це інформує співрозмовник УП у правоохоронних органах.

Шуфрич перетнув кордон "днями" через КПП "Порубне".

Інших деталей наразі немає. УП звернулася через месенджери за коментарем до самого нардепа.

Рішенням уряду на час дії воєнного стану заборонено виїзд з України чоловікам у віці 18-60 років. Хоча в цьому правилі є низка винятків.

Нагадаємо, 4 березня бійці 206-го батальйону територіальної оборони у Києві затримали Нестора Шуфрича за те, що фотографував блокпост.

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Теги: Шуфрич, за кордон
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