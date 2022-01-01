У Києві бійці тероборони затримали Шуфрича: фотографував блокпост
Сьогодні, 18:45
Бійці 206-го батальйону територіальної оборони у Києві затримали Нестора Шуфрича за те, що фотографував блокпост.
Про це пишуть на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
«Схеми» поспілкувались з одним із бійців цього батальйону, який розповів деталі:
«Шуфрич під'їхав під блокпост, вийшов з машини з охороною і почав фотографувати. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об'єкти або об'єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Він цілий і неушкоджений. Зброю у охоронців забрали. Теж передамо поліції».
Як повідомив «Схемам» боєць 206-го батальйону, сам Шуфрич пояснив свої дії так: «вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам'ятки».
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Про це пишуть на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
«Схеми» поспілкувались з одним із бійців цього батальйону, який розповів деталі:
«Шуфрич під'їхав під блокпост, вийшов з машини з охороною і почав фотографувати. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об'єкти або об'єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Він цілий і неушкоджений. Зброю у охоронців забрали. Теж передамо поліції».
Як повідомив «Схемам» боєць 206-го батальйону, сам Шуфрич пояснив свої дії так: «вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам'ятки».
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Коментарі 1
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