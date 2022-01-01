У Києві бійці тероборони затримали Шуфрича: фотографував блокпост

Нестора Шуфрича за те, що фотографував блокпост.



Про це пишуть на



«Схеми» поспілкувались з одним із бійців цього батальйону, який розповів деталі:



«Шуфрич під'їхав під блокпост, вийшов з машини з охороною і почав фотографувати. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об'єкти або об'єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Він цілий і неушкоджений. Зброю у охоронців забрали. Теж передамо поліції».

Як повідомив «Схемам» боєць 206-го батальйону, сам Шуфрич пояснив свої дії так: «вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам'ятки».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бійці 206-го батальйону територіальної оборони у Києві затримализа те, що фотографував блокпост.Про це пишуть на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.«Схеми» поспілкувались з одним із бійців цього батальйону, який розповів деталі:«Шуфрич під'їхав під блокпост, вийшов з машини з охороною і почав фотографувати. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об'єкти або об'єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Він цілий і неушкоджений. Зброю у охоронців забрали. Теж передамо поліції».Як повідомив «Схемам» боєць 206-го батальйону, сам Шуфрич пояснив свої дії так: «вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам'ятки».

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