У Росії на війну відправляють строковиків: із роти зі 100 людей вижили 4





Про це повідомляє Людмили Нарусової.



"Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували. Але тільки в результаті з роти в сто чоловік живих залишилося четверо", йдеться в повідомленні.



Нарусова сказала, що звернулася до військового відомства РФ із проханням підтвердити цю інформацію, але "їй відмовили".



Її перебили і відповіли, що всі докази надає "слідство РФ".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Член Ради Федерації Росії розповіла, що РФ відправляє воювати в Україну солдатів-строковиків і з роти у 100 людей вижили лише 4.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на слова члена Ради Федерації РФ"Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували. Але тільки в результаті з роти в сто чоловік живих залишилося четверо", йдеться в повідомленні.Нарусова сказала, що звернулася до військового відомства РФ із проханням підтвердити цю інформацію, але "їй відмовили".Її перебили і відповіли, що всі докази надає "слідство РФ".

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