У Росії на війну відправляють строковиків: із роти зі 100 людей вижили 4

У Росії на війну відправляють строковиків: із роти зі 100 людей вижили 4
Член Ради Федерації Росії розповіла, що РФ відправляє воювати в Україну солдатів-строковиків і з роти у 100 людей вижили лише 4.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на слова члена Ради Федерації РФ Людмили Нарусової.

"Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували. Але тільки в результаті з роти в сто чоловік живих залишилося четверо", йдеться в повідомленні.

Нарусова сказала, що звернулася до військового відомства РФ із проханням підтвердити цю інформацію, але "їй відмовили".

Її перебили і відповіли, що всі докази надає "слідство РФ".

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Теги: Росія, Україна, війна
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