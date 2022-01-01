Луцький міський голова звернувся до усіх білорусів. ВІДЕО

Луцький міський голова записав відеозвернення до жителів Бреста та усіх білорусів.Відео мер Луцька опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.«Брестчани! Білоруси!Звертаємося до вас від усіх депутатів Луцької міської ради та від Луцького міського голови.Луцьк і Брест мають майже 20-річну історію дружби, тісних взаємовідносин, обміну досвідом, реалізації спільних проєктів. Ми пам’ятаємо, як тепло та привітно Брест зустрічав делегацію від нашого міста на святкування 999-річчя та 1000-ліття Бреста. Також завжди з особливою приємністю ми приймали в Луцьку офіційні делегації, групи школярів, спортсменів з Бреста.Зараз в Україні йде війна. Агресор в особі Російської Федерації обстрілює наші міста і села, знищує інфраструктуру міст та нашу промисловість. Гинуть тисячі невинних мирних жителів, серед яких літні люди, жінки, діти. Гинуть наші військові.По даних Генштабу Збройних Сил України, 38 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил Республіки Білорусь з місцем дислокації в місті Брест отримала наказ про вторгнення на територію України. Після вторгнення бригада отримає бойовий наказ.В зв’язку з цим, звертаємось до солдатів та офіцерського складу 38 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил Республіки Білорусь з наступним. Ніхто не зобов’язаний виконувати злочинні накази. Сьогодні немає жодного приводу для вторгнення Збройних Сил Республіки Білорусь на територію України. Закликаємо вас подумати про своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, дружин, родичів. Подумайте про своїх близьких. Звертаємося до вас не виконувати роль російських найманців.Звертаємося до всіх брестчан та білорусів. Просимо вас зробити все можливе, щоб не допустити вторгнення Збройних Сил Республіки Білорусь в цілому та 38 десантно-штурмової бригади зокрема в Україну та на Волинь. Ми знаємо, багато з вас вже зараз риють протитанкові рови, розбирають залізничні колії та роблять багато іншого, щоб не допустити цього вторгнення. Просимо вас зробити все можливе, щоб не допустити кровопролиття та людських жертв!, - йдеться у його зверненні.