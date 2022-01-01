СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. ВІДЕО





Встановили, що зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.



Протягом 24-28 лютого він постійно "зливав" інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.



Завдяки його «допомозі» аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури.



Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.

Посібнику окупантів повідомлено про підозру за ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).



Наразі він під вартою і йому загрожує до 15 років ув’язнення.







Нагадаємо, 24 лютого близько 7:00 у Луцьку пролунали гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках. Згодом з'явилася оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України.



Як з`ясувалося,







Станом на 09:35 того дня у пресслужбі волинських надзвичайників повідомили, що травмувався пожежник ДПРЧ -25, але вже повернувся до виконання обов'язків.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служби безпеки України затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром.Встановили, що зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.Протягом 24-28 лютого він постійно "зливав" інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.Завдяки його «допомозі» аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури.Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.Посібнику окупантів повідомлено про підозру за ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).Наразі він під вартою і йому загрожує до 15 років ув’язнення.Нагадаємо, 24 лютого близько 7:00 у Луцьку пролунали гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках. Згодом з'явилася оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України.Як з`ясувалося, у Луцьку обстріляли аеродром Внаслідок вибухів на аеродромі травмувалася людина . Цю інформацію станом на 07:20 оприлюднила Нацполіція.Станом на 09:35 того дня у пресслужбі волинських надзвичайників повідомили, що травмувався пожежник ДПРЧ -25, але вже повернувся до виконання обов'язків.

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