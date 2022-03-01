Поки загрози прямого вторгнення з білоруського боку немає, – Офіс президента України

Михайло Подоляк, який є учасником перемовин з російською делегацією, вважає, що білоруська армія не наважиться долучитися до російських окупантів у війні проти України.



Про це йшлося під час брифінгу Подоляка з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, пише



"Я би не перебільшував ризики, які є з білоруського боку.



Тобто все це періодично з’являється, що там є активізація, мобілізація і так далі. Але коли ти перевіряєш інформацію: на сьогоднішній день – от зараз як ми розмовляєм – нема мобілізації в тому обсязі, який був би достатній для того, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях.



Тобто, Білорусь не буде брати – принаймні на сьогодні вона не бере… Принаймні в нас немає інформації, що вона готова взяти участь у бойових діях на стороні РФ. Це – підкреслю – офіційна інформація.



Тобто, Білорусь так, вона надала свою територію для інфраструктурних дій російської армії в рамках "союзних відносин" між ними. Але не більше того.



Поки що загрози на сьогоднішній день з білоруського боку, прямого вторгнення, тобто втягування їх в іноземну операцію – немає", – сказав Подоляк.



Нагадаємо, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад заявив, що Волинь готова до будь-якого розвитку подій та оснащена всім необхідним для оборони і гідної відсічі. Тож інформація про те, що є загроза вторгення ворожих військ із Білорусі, не повинна вводити населення в стан паніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Радник голови Офісу президента, який є учасником перемовин з російською делегацією, вважає, що білоруська армія не наважиться долучитися до російських окупантів у війні проти України.Про це йшлося під час брифінгу Подоляка з головою фракції "Слуга народу", пише Українська Правда "Я би не перебільшував ризики, які є з білоруського боку.Тобто все це періодично з’являється, що там є активізація, мобілізація і так далі. Але коли ти перевіряєш інформацію: на сьогоднішній день – от зараз як ми розмовляєм – нема мобілізації в тому обсязі, який був би достатній для того, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях.Тобто, Білорусь не буде брати – принаймні на сьогодні вона не бере… Принаймні в нас немає інформації, що вона готова взяти участь у бойових діях на стороні РФ. Це – підкреслю – офіційна інформація.Тобто, Білорусь так, вона надала свою територію для інфраструктурних дій російської армії в рамках "союзних відносин" між ними. Але не більше того.Поки що загрози на сьогоднішній день з білоруського боку, прямого вторгнення, тобто втягування їх в іноземну операцію – немає", – сказав Подоляк.Нагадаємо, голова Волинської обласної радизаявив, щота оснащена всім необхідним для оборони і гідної відсічі. Тож інформація про те, що є загроза вторгення ворожих військ із Білорусі, не повинна вводити населення в стан паніки.

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