Поки загрози прямого вторгнення з білоруського боку немає, – Офіс президента України
Сьогодні, 17:28
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є учасником перемовин з російською делегацією, вважає, що білоруська армія не наважиться долучитися до російських окупантів у війні проти України.
Про це йшлося під час брифінгу Подоляка з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, пише Українська Правда.
"Я би не перебільшував ризики, які є з білоруського боку.
Тобто все це періодично з’являється, що там є активізація, мобілізація і так далі. Але коли ти перевіряєш інформацію: на сьогоднішній день – от зараз як ми розмовляєм – нема мобілізації в тому обсязі, який був би достатній для того, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях.
Тобто, Білорусь не буде брати – принаймні на сьогодні вона не бере… Принаймні в нас немає інформації, що вона готова взяти участь у бойових діях на стороні РФ. Це – підкреслю – офіційна інформація.
Тобто, Білорусь так, вона надала свою територію для інфраструктурних дій російської армії в рамках "союзних відносин" між ними. Але не більше того.
Поки що загрози на сьогоднішній день з білоруського боку, прямого вторгнення, тобто втягування їх в іноземну операцію – немає", – сказав Подоляк.
Нагадаємо, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад заявив, що Волинь готова до будь-якого розвитку подій та оснащена всім необхідним для оборони і гідної відсічі. Тож інформація про те, що є загроза вторгення ворожих військ із Білорусі, не повинна вводити населення в стан паніки.
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Про це йшлося під час брифінгу Подоляка з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, пише Українська Правда.
"Я би не перебільшував ризики, які є з білоруського боку.
Тобто все це періодично з’являється, що там є активізація, мобілізація і так далі. Але коли ти перевіряєш інформацію: на сьогоднішній день – от зараз як ми розмовляєм – нема мобілізації в тому обсязі, який був би достатній для того, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях.
Тобто, Білорусь не буде брати – принаймні на сьогодні вона не бере… Принаймні в нас немає інформації, що вона готова взяти участь у бойових діях на стороні РФ. Це – підкреслю – офіційна інформація.
Тобто, Білорусь так, вона надала свою територію для інфраструктурних дій російської армії в рамках "союзних відносин" між ними. Але не більше того.
Поки що загрози на сьогоднішній день з білоруського боку, прямого вторгнення, тобто втягування їх в іноземну операцію – немає", – сказав Подоляк.
Нагадаємо, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад заявив, що Волинь готова до будь-якого розвитку подій та оснащена всім необхідним для оборони і гідної відсічі. Тож інформація про те, що є загроза вторгення ворожих військ із Білорусі, не повинна вводити населення в стан паніки.
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