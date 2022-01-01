Мінус один: українські військові знищили черговий російський винищувач





Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.



“Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Всього за час відкритої війни збито 34 літака і 37 гелікоптерів противника”, - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збройні сили України збили ще один ворожий літак СУ-25.Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України“Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Всього за час відкритої війни збито 34 літака і 37 гелікоптерів противника”, - йдеться в повідомленні.

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