Мінус один: українські військові знищили черговий російський винищувач
Сьогодні, 17:07
Збройні сили України збили ще один ворожий літак СУ-25.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.
“Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Всього за час відкритої війни збито 34 літака і 37 гелікоптерів противника”, - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.
“Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Всього за час відкритої війни збито 34 літака і 37 гелікоптерів противника”, - йдеться в повідомленні.
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