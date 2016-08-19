Депутат Луцькради став до лав ЗСУ
Сьогодні, 16:48
Депутат Луцької міської ради, колишній заступник міського голови Юрій Моклиця мобілізований до Збройних сил України та вже склав присягу на вірність українському народові.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
У коментарі виданню він розповів, що це було його рішенням, бо у такий час захищати країну - обов'язок. Тож пішов до військкомату, а вже наступного дня його запросили до війська.
Окрім того, Юрій Моклиця описав діалог з ним у військкоматі. Подаємо його без змін і правок.
- У вас є якісь хронічні хвороби, чи протипоказання?
- Немає.
- Вас щось турбує? Серце, нирки тощо.
- В мене тиск високий, але мене це не турбує.
- Ну ви з цим не жартуйте, а якусь таблеточку при собі майте.
- Маю.
- Служив?
- Не служив?
- Яка спеціалість?
- Що?
- Ясно. Друга рота.
- Кримінальні справи були?
- Була. За розпалювання міжнаціональної ворожнечі до мо&калів. Але її закрили.
- Хм. Ви ніби щось знали...
Знав. І знаю як буде далі
Віримо у кожного нашого воїна! Україна переможе!
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
У коментарі виданню він розповів, що це було його рішенням, бо у такий час захищати країну - обов'язок. Тож пішов до військкомату, а вже наступного дня його запросили до війська.
Окрім того, Юрій Моклиця описав діалог з ним у військкоматі. Подаємо його без змін і правок.
- У вас є якісь хронічні хвороби, чи протипоказання?
- Немає.
- Вас щось турбує? Серце, нирки тощо.
- В мене тиск високий, але мене це не турбує.
- Ну ви з цим не жартуйте, а якусь таблеточку при собі майте.
- Маю.
- Служив?
- Не служив?
- Яка спеціалість?
- Що?
- Ясно. Друга рота.
- Кримінальні справи були?
- Була. За розпалювання міжнаціональної ворожнечі до мо&калів. Але її закрили.
- Хм. Ви ніби щось знали...
Знав. І знаю як буде далі
Віримо у кожного нашого воїна! Україна переможе!
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