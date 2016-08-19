 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Депутат Луцькради став до лав ЗСУ

Депутат Луцькради став до лав ЗСУ
Депутат Луцької міської ради, колишній заступник міського голови Юрій Моклиця мобілізований до Збройних сил України та вже склав присягу на вірність українському народові.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

У коментарі виданню він розповів, що це було його рішенням, бо у такий час захищати країну - обов'язок. Тож пішов до військкомату, а вже наступного дня його запросили до війська.

Окрім того, Юрій Моклиця описав діалог з ним у військкоматі. Подаємо його без змін і правок.

- У вас є якісь хронічні хвороби, чи протипоказання?
- Немає.
- Вас щось турбує? Серце, нирки тощо.
- В мене тиск високий, але мене це не турбує.
- Ну ви з цим не жартуйте, а якусь таблеточку при собі майте.
- Маю.
- Служив?
- Не служив?
- Яка спеціалість?
- Що?
- Ясно. Друга рота.
- Кримінальні справи були?
- Була. За розпалювання міжнаціональної ворожнечі до мо&калів. Але її закрили.
- Хм. Ви ніби щось знали...
Знав. І знаю як буде далі



Віримо у кожного нашого воїна! Україна переможе!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, мобілізація, Юрій Моклиця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Поки загрози прямого вторгнення з білоруського боку немає, – Офіс президента України
Сьогодні, 17:28
НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною
Сьогодні, 15:41
НАТО сьогодні прийме рішення, чи закривати небо в Україні
Сьогодні, 14:25
Що приносити волонтерам у Луцьку. СПИСОК І КОНТАКТИ
Сьогодні, 14:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині формують загін кіберпартизанів
Сьогодні, 17:18
Мінус один: українські військові знищили черговий російський винищувач
Сьогодні, 17:07
Депутат Луцькради став до лав ЗСУ
Сьогодні, 16:48
На Волині освіта – на паузі: як навчатимуться далі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
На Волині виміряли радіаційний фон
Сьогодні, 16:26
Схожі новини
Загальна мобілізація: що це означає та кого призиватимуть до війська Загальна мобілізація: що це означає та кого призиватимуть до війська
25 лютий, 01:14
Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію
25 лютий, 00:16
Порошенко обіцяє ввести військовий стан і почати мобілізацію, якщо на Донбасі буде загострення військових дій. ВІДЕО Порошенко обіцяє ввести військовий стан і почати мобілізацію, якщо на Донбасі буде загострення військових дій. ВІДЕО
19 серпень, 2016, 04:28
У Маріуполі провалився мітинг проти мобілізації, на площі зібралися патріотичні українці У Маріуполі провалився мітинг проти мобілізації, на площі зібралися патріотичні українці
08 лютий, 2015, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Сьогодні, 18:03
 0
СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. ВІДЕО
Сьогодні, 17:44
 0
Поки загрози прямого вторгнення з білоруського боку немає, – Офіс президента України
Сьогодні, 17:28
 0
На Волині формують загін кіберпартизанів
Сьогодні, 17:18
 0
Мінус один: українські військові знищили черговий російський винищувач
Сьогодні, 17:07
 0
Медіа
відео
1/8