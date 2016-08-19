Депутат Луцькради став до лав ЗСУ

Депутат Луцької міської ради, колишній заступник міського головимобілізований до Збройних сил України та вже склав присягу на вірність українському народові.Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.У коментарі виданню він розповів, що це було його рішенням, бо у такий час захищати країну - обов'язок. Тож пішов до військкомату, а вже наступного дня його запросили до війська.Окрім того, Юрій Моклиця описав діалог з ним у військкоматі. Подаємо його без змін і правок.Віримо у кожного нашого воїна! Україна переможе!