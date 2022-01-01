На Волині освіта – на паузі: як навчатимуться далі. ВІДЕО

На Волині освіта – на паузі: як навчатимуться далі. ВІДЕО
Із початком війни в Україні на паузу стала й освіта. В містах, де йдуть запеклі бої, ворог бомбить навіть навчальні заклади. У спокійних регіонах, серед яких і Волинь, навчання теж нині немає.

Про це пише 12 канал.

За словами головного освітянина Луцька Віталія Бондаря, зараз у дітей планові канікули. Вони стартували 28 лютого і триватимуть 2 тижні. Як плануватимуть освітній процес далі – залежатиме від ситуації у країні та на Волині зокрема.

«Ніякого дистанційного, зараз канікулярний час. Багато хто з батьків повивозив дітей за межі міста, за кордон. Тобто два тижні у нас. І зупинка освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. Через тиждень будемо думати, чи переходити на дистанційне навчання і т. д.», – сказав освітянин.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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