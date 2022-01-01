В Україні закликали до бойкоту Coca-Cola, що підтримала агресію РФ
Сьогодні, 16:15
В Україні закликали до бойкоту товарів компанії Coca-Cola, яка фактично вирішила підтримати країну-агресора й залишитися на ринку Росії. Українські торговельні мережі NOVUS та VARUS вже відмовились від продукції компанії.
Про це пише "Телеканал Прямий".
Найперше, дивно виглядає позиція світового гіганта після початку російського вторгнення в Україну. 24 лютого компанія з розливу безалкогольних напоїв Coca-Cola закрила свій завод в Україні через вторгнення РФ і попросила персонал залишатися вдома. 3 березня стало відомо, що Coca-Cola залишається на російському ринку.
Що виробляє Coca-Cola: газовані напої Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, мінеральну воду BonAqua, холодний чай FuzeTea, соки Rich, “Добрий”, енергетичні напої Monster Energy Drink та Burn.
Кампанію проти Coca-Cola підтримало і Міністерство культури та інформполітики разом із Міністерством цифрової трансформації – структура “Інтернет Війська України” опублікувало перелік дій у соцмережах з метою змусити кампанію змінити свою точку зору й припинити співпрацю з державою, яка щоденно вбиває українців.
Проти виступили не тільки кулінарні, а й економічні експерти.
“Компанія Coca-Cola підтримує агресію Росію проти України!!! Вони вирішили залишатися на ринку росії. А значить – платити податки та спонсорувати придбання ракет, які на нас летять. Пропоную всім небайдужим перейти на офіційні сторінки компанії і написати все, що ви думаєте з цього питання. Хто знає англійську – заходимо на сторінку головного офісу та пишемо все, що думаємо! Особисто я давно не вживаю всю продукцію Coca-Cola. Але зараз вони точно заслуговують на бойкот“, – йдеться на сайті амбасадора Food Revolution Джеймі Олівера @treskablog.
Мережа супермаркетів, торгових центрів і магазинів NOVUS більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, яка вирішила продовжити роботу на території Російської Федерації.
“Відтепер у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить бренду Coca-Cola. Його негайно прибирають з полиць усіх магазинів. Придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola — це спонсорська підтримка компанії, яка не засуджує дій окупантів”, – повідомляє пресслужба NOVUS.
Мережа супермаркетів VARUS також знімає з полиць продукцію компанії Coca-Cola.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише "Телеканал Прямий".
Найперше, дивно виглядає позиція світового гіганта після початку російського вторгнення в Україну. 24 лютого компанія з розливу безалкогольних напоїв Coca-Cola закрила свій завод в Україні через вторгнення РФ і попросила персонал залишатися вдома. 3 березня стало відомо, що Coca-Cola залишається на російському ринку.
Що виробляє Coca-Cola: газовані напої Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, мінеральну воду BonAqua, холодний чай FuzeTea, соки Rich, “Добрий”, енергетичні напої Monster Energy Drink та Burn.
Кампанію проти Coca-Cola підтримало і Міністерство культури та інформполітики разом із Міністерством цифрової трансформації – структура “Інтернет Війська України” опублікувало перелік дій у соцмережах з метою змусити кампанію змінити свою точку зору й припинити співпрацю з державою, яка щоденно вбиває українців.
Проти виступили не тільки кулінарні, а й економічні експерти.
“Компанія Coca-Cola підтримує агресію Росію проти України!!! Вони вирішили залишатися на ринку росії. А значить – платити податки та спонсорувати придбання ракет, які на нас летять. Пропоную всім небайдужим перейти на офіційні сторінки компанії і написати все, що ви думаєте з цього питання. Хто знає англійську – заходимо на сторінку головного офісу та пишемо все, що думаємо! Особисто я давно не вживаю всю продукцію Coca-Cola. Але зараз вони точно заслуговують на бойкот“, – йдеться на сайті амбасадора Food Revolution Джеймі Олівера @treskablog.
Мережа супермаркетів, торгових центрів і магазинів NOVUS більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, яка вирішила продовжити роботу на території Російської Федерації.
“Відтепер у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить бренду Coca-Cola. Його негайно прибирають з полиць усіх магазинів. Придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola — це спонсорська підтримка компанії, яка не засуджує дій окупантів”, – повідомляє пресслужба NOVUS.
Мережа супермаркетів VARUS також знімає з полиць продукцію компанії Coca-Cola.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині освіта на паузі: як навчатимуться далі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
На Волині виміряли радіаційний фон
Сьогодні, 16:26
В Україні закликали до бойкоту Coca-Cola, що підтримала агресію РФ
Сьогодні, 16:15
НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною
Сьогодні, 15:41