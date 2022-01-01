Український військовий, який зрадив у 2014-му в Криму, здав свій взвод, - СБУ

Служба безпеки України оприлюднила відео з полоненим російським солдатом. який виявився українським військовим-зрадником.Про це повідомляє пресслужба СБУ."Ви знаєте, які мотиви і як виглядає військовий, який зрадив двічі? На відео СБУ – допит чергового "орка" з РФ, який насправді виявився українським військовим-зрадником і у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму".Чоловік на відео представляється як капітан. За його словами, з 2011 року він служив на посаді начальника зв'язку командира взводу управління гаубично-артилерійського дивізіону, а в 2014 році перейшов на бік окупанта.24 лютого 2022 року його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса.Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Мовляв, пояснювали: "Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим".Водночас Україна зустріла окупантів шаленим спротивом.СБУ вказує, що відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським силам.Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ.