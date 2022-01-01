Український військовий, який зрадив у 2014-му в Криму, здав свій взвод, - СБУ
Сьогодні, 16:05
Служба безпеки України оприлюднила відео з полоненим російським солдатом. який виявився українським військовим-зрадником.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Ви знаєте, які мотиви і як виглядає військовий, який зрадив двічі? На відео СБУ – допит чергового "орка" з РФ, який насправді виявився українським військовим-зрадником і у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму".
Чоловік на відео представляється як капітан Ігор Руденко. За його словами, з 2011 року він служив на посаді начальника зв'язку командира взводу управління гаубично-артилерійського дивізіону, а в 2014 році перейшов на бік окупанта.
24 лютого 2022 року його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса.
Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Мовляв, пояснювали: "Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим".
Водночас Україна зустріла окупантів шаленим спротивом.
СБУ вказує, що відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським силам.
Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Ви знаєте, які мотиви і як виглядає військовий, який зрадив двічі? На відео СБУ – допит чергового "орка" з РФ, який насправді виявився українським військовим-зрадником і у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму".
Чоловік на відео представляється як капітан Ігор Руденко. За його словами, з 2011 року він служив на посаді начальника зв'язку командира взводу управління гаубично-артилерійського дивізіону, а в 2014 році перейшов на бік окупанта.
24 лютого 2022 року його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса.
Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Мовляв, пояснювали: "Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим".
Водночас Україна зустріла окупантів шаленим спротивом.
СБУ вказує, що відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським силам.
Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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