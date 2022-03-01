НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною





Як повідомляє Єнс Столтенберг.



"Про це згадували. Але союзники погодилися, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО перебували в українському повітряному просторі, або щоб війська НАТО заходили на територію України", - сказав він.



На уточнювальні запитання українських журналістів, чи може ще Альянс переглянути позицію, генсек НАТО натякнув, що таке рішення неможливе.



"На нас відповідальність запобігти ескалації цієї війни і поширення її за межі України, тому що тоді ситуація стане ще більш небезпечною. Тому ми чітко сказали, що не будемо втручатися ні на суші, ні у повітряному просторі. Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону - відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну в Європі, в яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання", - пояснив Єнс Столтенберг.



Він додав, що саме тому країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають допомогу Україні, але не хочуть напряму залучати свої сили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На екстреній зустрічі НАТО у Брюсселі 4 березня ставили питання про створення над Україною безпольотної зони, проте згоди на цей крок серед союзників немає.Як повідомляє "Європейська правда" , про це заявив генеральний секретар НАТО"Про це згадували. Але союзники погодилися, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО перебували в українському повітряному просторі, або щоб війська НАТО заходили на територію України", - сказав він.На уточнювальні запитання українських журналістів, чи може ще Альянс переглянути позицію, генсек НАТО натякнув, що таке рішення неможливе."На нас відповідальність запобігти ескалації цієї війни і поширення її за межі України, тому що тоді ситуація стане ще більш небезпечною. Тому ми чітко сказали, що не будемо втручатися ні на суші, ні у повітряному просторі. Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону - відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну в Європі, в яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання", - пояснив Єнс Столтенберг.Він додав, що саме тому країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають допомогу Україні, але не хочуть напряму залучати свої сили.

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