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НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною

НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною
На екстреній зустрічі НАТО у Брюсселі 4 березня ставили питання про створення над Україною безпольотної зони, проте згоди на цей крок серед союзників немає.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Про це згадували. Але союзники погодилися, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО перебували в українському повітряному просторі, або щоб війська НАТО заходили на територію України", - сказав він.

На уточнювальні запитання українських журналістів, чи може ще Альянс переглянути позицію, генсек НАТО натякнув, що таке рішення неможливе.

"На нас відповідальність запобігти ескалації цієї війни і поширення її за межі України, тому що тоді ситуація стане ще більш небезпечною. Тому ми чітко сказали, що не будемо втручатися ні на суші, ні у повітряному просторі. Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону - відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну в Європі, в яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання", - пояснив Єнс Столтенберг.

Він додав, що саме тому країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають допомогу Україні, але не хочуть напряму залучати свої сили.

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Теги: НАТО, повітряний простір, війна
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