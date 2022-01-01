«Матері, приїжджайте до Києва і забирайте своїх синів»: опублікували список російських полонених





Про це пише радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці.



"Таких списків, як і списків загиблих воїнів-окупантів, буде набагато більше. А ви знаєте хто винен - Путін! Матері Росії, приїжджайте до Києва і



Геращенко наголошує, що вирішено віддати полонених російських солдат їх матерям, якщо вони приїдуть в Україну, до Києва.



Що потрібно зробити, щоб повернути сина з полону?



Потрібно зателефонувати на номери телефону, вказані у листівці, для того, щоб дізнатися, перебуває Ваш син у полоні або загинув, необхідно зайти в телеграм-канал Вантаж 200.



Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України – "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.



+380894201860

+380894201861

+380894201862



Або написати на пошту:



2. Потім, якщо Ви отримали підтвердження, що Ваш син перебуває у нас у полоні, мами російських солдатів мають дістатися до Києва.



"Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом: добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною. Там Вас зустрінуть та супроводжують до Києва, де передадуть Вам Вашого сина. Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми дітьми в полоні.

Чекаємо Вас у Києві!" - написав радник міністра.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували перший список військовополонених російської армії.Про це пише радник голови МВСна своїй сторінці у Фейсбуці."Таких списків, як і списків загиблих воїнів-окупантів, буде набагато більше. А ви знаєте хто винен - Путін! Матері Росії, приїжджайте до Києва і забирайте своїх синів . Після того пекла, який вони пережили після вторгнення на нашу землю, ми точно знаємо, що ніхто з них пальцем проти України не пошевелить! Прошу донести цю інформацію тисячам нещасних матерів, росіян, чиї сини потрапили в полон в Україні", - йдеться в повідомленні.Геращенко наголошує, що вирішено віддати полонених російських солдат їх матерям, якщо вони приїдуть в Україну, до Києва.Потрібно зателефонувати на номери телефону, вказані у листівці, для того, щоб дізнатися, перебуває Ваш син у полоні або загинув, необхідно зайти в телеграм-канал Вантаж 200.Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України – "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.+380894201860+380894201861+380894201862Або написати на пошту: [email protected] 2. Потім, якщо Ви отримали підтвердження, що Ваш син перебуває у нас у полоні, мами російських солдатів мають дістатися до Києва."Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом: добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною. Там Вас зустрінуть та супроводжують до Києва, де передадуть Вам Вашого сина. Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми дітьми в полоні.Чекаємо Вас у Києві!" - написав радник міністра.

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