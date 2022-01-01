«Матері, приїжджайте до Києва і забирайте своїх синів»: опублікували список російських полонених
Сьогодні, 15:12
Опублікували перший список військовополонених російської армії.
Про це пише радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Таких списків, як і списків загиблих воїнів-окупантів, буде набагато більше. А ви знаєте хто винен - Путін! Матері Росії, приїжджайте до Києва і забирайте своїх синів. Після того пекла, який вони пережили після вторгнення на нашу землю, ми точно знаємо, що ніхто з них пальцем проти України не пошевелить! Прошу донести цю інформацію тисячам нещасних матерів, росіян, чиї сини потрапили в полон в Україні", - йдеться в повідомленні.
Геращенко наголошує, що вирішено віддати полонених російських солдат їх матерям, якщо вони приїдуть в Україну, до Києва.
Що потрібно зробити, щоб повернути сина з полону?
Потрібно зателефонувати на номери телефону, вказані у листівці, для того, щоб дізнатися, перебуває Ваш син у полоні або загинув, необхідно зайти в телеграм-канал Вантаж 200.
Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України – "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.
+380894201860
+380894201861
+380894201862
Або написати на пошту: [email protected]
2. Потім, якщо Ви отримали підтвердження, що Ваш син перебуває у нас у полоні, мами російських солдатів мають дістатися до Києва.
"Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом: добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною. Там Вас зустрінуть та супроводжують до Києва, де передадуть Вам Вашого сина. Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми дітьми в полоні.
Чекаємо Вас у Києві!" - написав радник міністра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Таких списків, як і списків загиблих воїнів-окупантів, буде набагато більше. А ви знаєте хто винен - Путін! Матері Росії, приїжджайте до Києва і забирайте своїх синів. Після того пекла, який вони пережили після вторгнення на нашу землю, ми точно знаємо, що ніхто з них пальцем проти України не пошевелить! Прошу донести цю інформацію тисячам нещасних матерів, росіян, чиї сини потрапили в полон в Україні", - йдеться в повідомленні.
Геращенко наголошує, що вирішено віддати полонених російських солдат їх матерям, якщо вони приїдуть в Україну, до Києва.
Що потрібно зробити, щоб повернути сина з полону?
Потрібно зателефонувати на номери телефону, вказані у листівці, для того, щоб дізнатися, перебуває Ваш син у полоні або загинув, необхідно зайти в телеграм-канал Вантаж 200.
Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України – "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.
+380894201860
+380894201861
+380894201862
Або написати на пошту: [email protected]
2. Потім, якщо Ви отримали підтвердження, що Ваш син перебуває у нас у полоні, мами російських солдатів мають дістатися до Києва.
"Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом: добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною. Там Вас зустрінуть та супроводжують до Києва, де передадуть Вам Вашого сина. Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми дітьми в полоні.
Чекаємо Вас у Києві!" - написав радник міністра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною
Сьогодні, 15:41
У Луцьку горіло приміщення суду. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:21
«Матері, приїжджайте до Києва і забирайте своїх синів»: опублікували список російських полонених
Сьогодні, 15:12
НАТО сьогодні прийме рішення, чи закривати небо в Україні
Сьогодні, 14:25
Що приносити волонтерам у Луцьку. СПИСОК І КОНТАКТИ
Сьогодні, 14:10