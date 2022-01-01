У Луцьку горіло приміщення суду. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:21
Сьогодні, 4 березня, у приміщенні Луцького міськрайонного суду трапилася пожежа.
Ппро це повідомили на сторінці установи у фейсбуці.
"Сьогодні, 04 березня 2022 року близько 14.15 год в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської області по вулиці Лесі Українки, 24 виникла пожежа. Ймовірна причина - замикання електропроводки. Станом на 14.40 год пожежу локалізовано", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в пресслужбі ДСНС Волині, О 14:25 виникла пожежа на третьому поверсі в одному з приміщень Луцького міськрайонного суду. До ліквідації пожежі задіяли 5 пожежних авто та залучили 25 рятувальників. На пожежі ніхто не постраждав.
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Ппро це повідомили на сторінці установи у фейсбуці.
"Сьогодні, 04 березня 2022 року близько 14.15 год в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської області по вулиці Лесі Українки, 24 виникла пожежа. Ймовірна причина - замикання електропроводки. Станом на 14.40 год пожежу локалізовано", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в пресслужбі ДСНС Волині, О 14:25 виникла пожежа на третьому поверсі в одному з приміщень Луцького міськрайонного суду. До ліквідації пожежі задіяли 5 пожежних авто та залучили 25 рятувальників. На пожежі ніхто не постраждав.
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