У Луцьку горіло приміщення суду. ОНОВЛЕНО

У Луцьку горіло приміщення суду. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 4 березня, у приміщенні Луцького міськрайонного суду трапилася пожежа.

Ппро це повідомили на сторінці установи у фейсбуці.

"Сьогодні, 04 березня 2022 року близько 14.15 год в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської області по вулиці Лесі Українки, 24 виникла пожежа. Ймовірна причина - замикання електропроводки. Станом на 14.40 год пожежу локалізовано", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку горіло приміщення суду. ОНОВЛЕНО

Як повідомили в пресслужбі ДСНС Волині, О 14:25 виникла пожежа на третьому поверсі в одному з приміщень Луцького міськрайонного суду. До ліквідації пожежі задіяли 5 пожежних авто та залучили 25 рятувальників. На пожежі ніхто не постраждав.

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Теги: Луцьк, суд, пожежа
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