НАТО сьогодні прийме рішення, чи закривати небо в Україні





Про це повідомляє



Як інформує видання, з відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.



"Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе введення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися в п'ятницю під час саміту військового Альянсу під проводом США", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. НАТО може підтримати впровадження забороненої для польотів зони над Україною. Переговори щодо цього розпочнуться вже сьогодні, 4 березня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Onet.pl.Як інформує видання, з відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії"Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе введення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися в п'ятницю під час саміту військового Альянсу під проводом США", - йдеться в повідомленні.

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