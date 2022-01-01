НАТО сьогодні прийме рішення, чи закривати небо в Україні
Сьогодні, 14:25
НАТО може підтримати впровадження забороненої для польотів зони над Україною. Переговори щодо цього розпочнуться вже сьогодні, 4 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Onet.pl.
Як інформує видання, з відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
"Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе введення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися в п'ятницю під час саміту військового Альянсу під проводом США", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Onet.pl.
Як інформує видання, з відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
"Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе введення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися в п'ятницю під час саміту військового Альянсу під проводом США", - йдеться в повідомленні.
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