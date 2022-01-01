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НАТО сьогодні прийме рішення, чи закривати небо в Україні

НАТО сьогодні прийме рішення, чи закривати небо в Україні
НАТО може підтримати впровадження забороненої для польотів зони над Україною. Переговори щодо цього розпочнуться вже сьогодні, 4 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Onet.pl.

Як інформує видання, з відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

"Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе введення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися в п'ятницю під час саміту військового Альянсу під проводом США", - йдеться в повідомленні.

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Теги: НАТО, закривати небо, війна
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