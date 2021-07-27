У Київському зоопарку народився лемур: назвали Байрактаром
Сьогодні, 13:50
У Київському зоопарку під час війни народився народився лемур.
Про це 4 березня повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує пресслужба КМДА.
"А в Київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактаром", - написав він.
Кличко додав, що місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях – все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків.
Лікарні міста всім необхідним забезпечені та працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні.
Пологові будинки столиці теж працюють і протягом останніх вісім днів у Києві народилися 390 малюків - 199 хлопчиків та 191 дівчинка.
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Про це 4 березня повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує пресслужба КМДА.
"А в Київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактаром", - написав він.
Кличко додав, що місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях – все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків.
Лікарні міста всім необхідним забезпечені та працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні.
Пологові будинки столиці теж працюють і протягом останніх вісім днів у Києві народилися 390 малюків - 199 хлопчиків та 191 дівчинка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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