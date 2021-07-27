У Київському зоопарку народився лемур: назвали Байрактаром

У Київському зоопарку народився лемур: назвали Байрактаром
У Київському зоопарку під час війни народився народився лемур.

Про це 4 березня повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує пресслужба КМДА.

"А в Київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактаром", - написав він.

Кличко додав, що місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях – все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків.

Лікарні міста всім необхідним забезпечені та працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні.

Пологові будинки столиці теж працюють і протягом останніх вісім днів у Києві народилися 390 малюків - 199 хлопчиків та 191 дівчинка.

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Теги: лемур, зоопарк, Київ, Байрактар
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