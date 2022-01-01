Кого пропускають першими на західних кордонах України





Про це повідомляє



Через введення воєнного стану в Україні головний пріоритет митників – на прискорений пропуск через кордон гуманітарних місій. З України безперешкодно пропускають пасажирські автобуси, якими переміщуються діти та жінки через автомобільні пункти пропуску на кордонах з Румунією, Угорщиною та Словаччиною.



Для оперативного та безперешкодного ввезення товарів гуманітарної допомоги через пункти пропуску необхідно зробити наступне:



- Сформувати гуманітарний вантаж за кордоном, згрупувавши його по окремих групах товарів (продукти харчування, ліки, предмети домашнього вжитку, предмети особистого захисту тощо) та сформувати їх перелік.

- Зібрати товаросупровідні документи на вантаж (за наявності) та передати особі, що буде супроводжувати переміщення через кордон даного товару (зокрема, водію).

- У пункті пропуску на державному кордоні особою, що перевозить даний товар (супроводжує вантаж в місце призначення), здійснити декларування переміщуваних товарів по групах товарів за встановленою формою та разом з наявними товаросупровідними документами надати посадовій особі митниці. Декларування переміщуваних товарів потрібно здійснювати окремо на кожен транспортний засіб, яким товари гуманітарної допомоги будуть доставлятись до місця призначення.

- Після здійснення митного оформлення та пропуску транспортного засобу доставити товари гуманітарної допомоги до місця призначення.



Декларування товарів необхідно здійснювати в повному обсязі (без будь-якого приховування). За бланками декларацій звертатись в пункті пропуску до посадових осіб митниці. Посадові особи митниці мають право, за необхідності, здійснити повний огляд переміщуваних товарів, та у випадку виявлення розбіжностей відмовити у їх пропуску.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордонах України з країнами Євросоюзу автомобільних черг наразі практично немає, – повідомляє Держмитслужба України. Митники першочергово оформлюють автобуси з жінками та дітьми.Про це повідомляє 24 Авто. Через введення воєнного стану в Україні головний пріоритет митників – на прискорений пропуск через кордон гуманітарних місій. З України безперешкодно пропускають пасажирські автобуси, якими переміщуються діти та жінки через автомобільні пункти пропуску на кордонах з Румунією, Угорщиною та Словаччиною.Для оперативного та безперешкодного ввезення товарів гуманітарної допомоги через пункти пропуску необхідно зробити наступне:- Сформувати гуманітарний вантаж за кордоном, згрупувавши його по окремих групах товарів (продукти харчування, ліки, предмети домашнього вжитку, предмети особистого захисту тощо) та сформувати їх перелік.- Зібрати товаросупровідні документи на вантаж (за наявності) та передати особі, що буде супроводжувати переміщення через кордон даного товару (зокрема, водію).- У пункті пропуску на державному кордоні особою, що перевозить даний товар (супроводжує вантаж в місце призначення), здійснити декларування переміщуваних товарів по групах товарів за встановленою формою та разом з наявними товаросупровідними документами надати посадовій особі митниці. Декларування переміщуваних товарів потрібно здійснювати окремо на кожен транспортний засіб, яким товари гуманітарної допомоги будуть доставлятись до місця призначення.- Після здійснення митного оформлення та пропуску транспортного засобу доставити товари гуманітарної допомоги до місця призначення.Декларування товарів необхідно здійснювати в повному обсязі (без будь-якого приховування). За бланками декларацій звертатись в пункті пропуску до посадових осіб митниці. Посадові особи митниці мають право, за необхідності, здійснити повний огляд переміщуваних товарів, та у випадку виявлення розбіжностей відмовити у їх пропуску.

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