В Україні загинули вже 28 дітей через російських окупантів
Сьогодні, 13:05
За вісім днів війни від зброї російських окупантів в Україні загинуло 28 дітей, поранено 64.
Про це повідомила уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, йдеться на сайті глави держави.
"Знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів та перебувають в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги", – повідомила вона.
Українська сторона готова забезпечити вивезення людей та доставку гуманітарних вантажів. ЗСУ гарантують безпечне проходження коридорів. Цього Україна очікує й від російської сторони.
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Про це повідомила уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, йдеться на сайті глави держави.
"Знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів та перебувають в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги", – повідомила вона.
Українська сторона готова забезпечити вивезення людей та доставку гуманітарних вантажів. ЗСУ гарантують безпечне проходження коридорів. Цього Україна очікує й від російської сторони.
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