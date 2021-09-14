В Україні загинули вже 28 дітей через російських окупантів

За вісім днів війни від зброї російських окупантів в Україні загинуло 28 дітей, поранено 64.Про це повідомила уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітаціїйдеться на сайті глави держави."Знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів та перебувають в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги", – повідомила вона.Українська сторона готова забезпечити вивезення людей та доставку гуманітарних вантажів. ЗСУ гарантують безпечне проходження коридорів. Цього Україна очікує й від російської сторони.