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Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область

Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Волинь готова до будь-якого розвитку подій та оснащена всім необхідним для оборони і гідної відсічі. Тож інформація про те, що є загроза вторгення ворожих військ із Білорусі, не повинна вводити населення в стан паніки.

Про це повідомив голова Волинської обласної ради Григорій Недопад 4 березня.

За його словами, у громадах Ратного, Каменя-Каширського, Маневич та інших налагодили діяльність і безперебійне оснащення всім необхідним сил ЗСУ і тероборони.

«Захисна готовність прикордонних громад Волині – на найвищому рівні. Фейки про здачу позицій – це повна маячня і провокація. Наші захисники налаштовані рішуче і не допустять наближення ворога», - написав Недопад.

За його словами, наразі на західних кордонах підозрілих маневрів немає.

«Ми готові до будь-якого розвитку подій. Наразі в області все спокійно і під контролем», – резюмував голова обласної ради.


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Теги: війна, Григорій Недопад, Волинь, вторгнення, Білорусь
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