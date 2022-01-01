Російський полонений плаче та кличе «маму», розповідаючи про звірства своєї армії

Російський полонений плаче та кличе «маму», розповідаючи про звірства своєї армії
Взятий у полон росіянин розповів як його та інших вояків кинули воювати в Україну. Відео оприлюднило Міністерство оборони України 4 березня.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства.

"Російський окупант плаче і кличе "маму". На жаль, розуміння в росіян приходить лише, коли вони потрапляють в полон або коли їх діти лежать вбиті на українській землі", - йдеться в повідомленні.

"Ми по болотах чотири дні бігали. Тут наших хлопців просто на м`ясо пускають. Тату, я в нікого не стріляв, не вбивав. Тут страшне, що робиться. Мирних жителів вбивають. Діти вмирають. Міста руйнуються. Я хочу почути голос мами...", - каже полонений російський військовий і плаче при цьому.
"

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Теги: Росія, Україна, війна
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