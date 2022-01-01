На Херсонщині окупанти відключили мобільний зв’язок





Про це повідомляє



На території всієї області не працює мобільна мережа. Окупанти відключили мережі Vodafone та Київстар.



Наразі працює лише WiFi.

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