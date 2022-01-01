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На Херсонщині окупанти відключили мобільний зв’язок

На Херсонщині окупанти відключили мобільний зв’язок
У Херсоні та в області не працює мобільний зв’язок.

Про це повідомляє Херсонська облрада.

На території всієї області не працює мобільна мережа. Окупанти відключили мережі Vodafone та Київстар.

Наразі працює лише WiFi.

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Теги: мобільний зв'язок, Херсонщина, окупанти
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