На Херсонщині окупанти відключили мобільний зв’язок
Сьогодні, 13:16
У Херсоні та в області не працює мобільний зв’язок.
Про це повідомляє Херсонська облрада.
На території всієї області не працює мобільна мережа. Окупанти відключили мережі Vodafone та Київстар.
Наразі працює лише WiFi.
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Про це повідомляє Херсонська облрада.
На території всієї області не працює мобільна мережа. Окупанти відключили мережі Vodafone та Київстар.
Наразі працює лише WiFi.
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