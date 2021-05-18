Що приносити волонтерам у Луцьку. СПИСОК І КОНТАКТИ





Про це повідомляє Єдиний комунікаційний центр у



Жіноча сотня "Самооборони":



• ЦИГАРКИ

• Чай, кава, какао (бажано в стіках та одноразових пакетиках)

• Їжа

• Енергетики

• Одноразовий посуд

• Туристичні коврики (каремати), сидушки, піддупники на резинці

• Намети

• Джути-турнікети

• Термоси

• Теплі ковдри

• Спальні мішки

• Термобілизна

• Балаклави, бафи

• Таблетки для знезаражування води

• генератори

• Берці, кросівки

• Батарейки, акумулятори з зарядними

• Термоковдри

• Прапор України

• Ліхтарі з батарейками (краще налобні ліхтарі)

• Павербанки

• Газові туристичні пальники і балони до них

• Металевий посуд

• Сухий спирт

• Засоби гігієни (вологі серветки, гігієнічні прокладки)

• Теплі устілки у взуття

• Теплі шкарпетки з натуральної тканини

• Теплий одяг темного кольору

• Скотч жовтийи та синій +прозорий

• Лопати

• Сокири

• Бензопили

• Генератори

• Плоскогубці

• Інструментальні набори

• Подовжувачі, трійники

• Каністри для питної води

• Вогнегасники

• Розкладачки

• Тенти, плівка в рулонах

• Автомобільні акумулятори

• Хімічні одноразові грілки

• Дощовики



Контакт для довідок



Волонтерський центр:



• Плотерний папір (!!!) для друку мап та креслень.

• Жовтний скотч

• Цигарки (блоки, ящики).

• Тактичні рукавиці.

• Тактичні окуляри.

• Термобілизна.

• Трекінгові шкарпетки.

• Сухпаї.

• Кава.

• Вода (не Coca-Cola!)

• Розгрузки.

• Тканини для розгрузок (камуфляж та ліпучки до нього).

• Павербанки великої ємності.

• Берці

• Тактичні кросівки.

• ВД-40.

• Шоколадки та батончики.



"Можете купити — купуйте і приносьте в ангар. Не можете купити, але знаєте де є — напишіть, купимо", - йдеться у дописі.



Можна також переказати кошти:



ПЕРЕКАЗ В ГРИВНІ:



4149 6293 1709 2898

IBAN UA903052990000026207662581086

Olha Valianik (Приватбанк)



МОНОБАНК



5375 4141 0849 3775



ПЕРЕКАЗ В ЄВРО:



5375 4199 0720 9843

IBAN UA 76 322001 00000 2620 5326 5627 21

Olha Valianik (JSC UNIVERSAL BANK)

43026, Ukraine, reg. Volynska, c. Lutsk, st. Kravchuka, build. 11, fl. 64



ПЕРЕКАЗ В ДОЛАРАХ:



5375 4188 1109 1388

IBAN UA 47 322001 00000 2620 7326 5647 27

Olha Valianik (JSC UNIVERSAL BANK)

43026, Ukraine, reg. Volynska, c. Lutsk, st. Kravchuka, build. 11, fl. 64



У штаб мобільного спротиву потрібен:





Одяг:



• Термобілизна

• Теплі рукавиці

• Шкарпетки чоловічі (розмір 28-31)



Спорядження:



• Синтетичні зимові спальники

• Карімати

• Біноклі Х 6

• Підсумки на аптечки

• Рюкзаки тактичні (на 40 л. , камуфльовані)

• Наколінники

• Ліхтарики з червоним світлом

• Медичні рюкзаки



Обладнання:



• Жовтий і синій скотч

• Хімічні грілки

• Фастекси



Інші потреби:



• Ліхтарі, які виявляють люмінесцентну фарбу (5 шт.).



Допомогти коштами можна за цими реквізитами:



• ПриватБанк



5168745107043744



• моно



4441114454897248



Реквізити для іноземців:



HelpPeopleNextDoor

Santander Bank: 55 1090 1841 0000 0001 4887 5552

IBAN: PL55 1090 1841 0000 0001 4887 5552 UAH

Mate

UNITERS Foundation (United Volunteers)

KRS 0000881474

NIP 5242913528

REGON 388180330



Телефонувати можна на гарячу лінію 0664869870 або писати на цей номер у телеграм.



Волонтерський центр Слуги народу на Волині



• їжа, що не псується

• одяг для дорослих і дітей

• засоби гігієни (зокрема, жіночі прокладки)



Куди приносити:

Богдан - 0992078963

Адреса: м. Луцьк, Набережна 4А

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтери у Луцьку склали список речей та продуктів, які станом на 4 березня є необхідними.Про це повідомляє Єдиний комунікаційний центр у Фейсбук • ЦИГАРКИ• Чай, кава, какао (бажано в стіках та одноразових пакетиках)• Їжа• Енергетики• Одноразовий посуд• Туристичні коврики (каремати), сидушки, піддупники на резинці• Намети• Джути-турнікети• Термоси• Теплі ковдри• Спальні мішки• Термобілизна• Балаклави, бафи• Таблетки для знезаражування води• генератори• Берці, кросівки• Батарейки, акумулятори з зарядними• Термоковдри• Прапор України• Ліхтарі з батарейками (краще налобні ліхтарі)• Павербанки• Газові туристичні пальники і балони до них• Металевий посуд• Сухий спирт• Засоби гігієни (вологі серветки, гігієнічні прокладки)• Теплі устілки у взуття• Теплі шкарпетки з натуральної тканини• Теплий одяг темного кольору• Скотч жовтийи та синій +прозорий• Лопати• Сокири• Бензопили• Генератори• Плоскогубці• Інструментальні набори• Подовжувачі, трійники• Каністри для питної води• Вогнегасники• Розкладачки• Тенти, плівка в рулонах• Автомобільні акумулятори• Хімічні одноразові грілки• ДощовикиКонтакт для довідок тут. • Плотерний папір (!!!) для друку мап та креслень.• Жовтний скотч• Цигарки (блоки, ящики).• Тактичні рукавиці.• Тактичні окуляри.• Термобілизна.• Трекінгові шкарпетки.• Сухпаї.• Кава.• Вода (не Coca-Cola!)• Розгрузки.• Тканини для розгрузок (камуфляж та ліпучки до нього).• Павербанки великої ємності.• Берці• Тактичні кросівки.• ВД-40.• Шоколадки та батончики."Можете купити — купуйте і приносьте в ангар. Не можете купити, але знаєте де є — напишіть, купимо", - йдеться у дописі.Можна також переказати кошти:4149 6293 1709 2898IBAN UA903052990000026207662581086Olha Valianik (Приватбанк)5375 4141 0849 37755375 4199 0720 9843IBAN UA 76 322001 00000 2620 5326 5627 21Olha Valianik (JSC UNIVERSAL BANK)43026, Ukraine, reg. Volynska, c. Lutsk, st. Kravchuka, build. 11, fl. 645375 4188 1109 1388IBAN UA 47 322001 00000 2620 7326 5647 27Olha Valianik (JSC UNIVERSAL BANK)43026, Ukraine, reg. Volynska, c. Lutsk, st. Kravchuka, build. 11, fl. 64Одяг:• Термобілизна• Теплі рукавиці• Шкарпетки чоловічі (розмір 28-31)Спорядження:• Синтетичні зимові спальники• Карімати• Біноклі Х 6• Підсумки на аптечки• Рюкзаки тактичні (на 40 л. , камуфльовані)• Наколінники• Ліхтарики з червоним світлом• Медичні рюкзакиОбладнання:• Жовтий і синій скотч• Хімічні грілки• ФастексиІнші потреби:• Ліхтарі, які виявляють люмінесцентну фарбу (5 шт.).Допомогти коштами можна за цими реквізитами:51687451070437444441114454897248HelpPeopleNextDoorSantander Bank: 55 1090 1841 0000 0001 4887 5552IBAN: PL55 1090 1841 0000 0001 4887 5552 UAHMateUNITERS Foundation (United Volunteers)KRS 0000881474NIP 5242913528REGON 388180330Телефонувати можна на гарячу лінію 0664869870 або писати на цей номер у телеграм.• їжа, що не псується• одяг для дорослих і дітей• засоби гігієни (зокрема, жіночі прокладки)Богдан - 0992078963Адреса: м. Луцьк, Набережна 4А

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