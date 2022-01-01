Полонених росіян віддаватимуть їхнім матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва, - Геращенко





Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці.



"Ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними до України, до Києва", - йдеться в повідомленні.



За його словами, для того, щоб повернути свого сина з полону, необхідно:



1. Потрібно зателефонувати на номери телефону, вказані у листівці, для того, щоб дізнатися, перебуває Ваш син у полоні або загинув, необхідно зайти в телеграм-канал Вантаж 200.



Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України – "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.



+380894201860

+380894201861

+380894201862



Або написати на пошту:



2. Потім, якщо Ви отримали підтвердження, що Ваш син перебуває у нас у полоні, мами російських солдатів мають дістатися до Києва.



"Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом: добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною. Там Вас зустрінуть та супроводжують до Києва, де передадуть Вам Вашого сина. Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми дітьми в полоні.

Чекаємо Вас у Києві!" - написав радник міністра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні вирішили віддавати полонених російських солдат їхнім матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва.Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Українина своїй сторінці у фейсбуці."Ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними до України, до Києва", - йдеться в повідомленні.За його словами, для того, щоб повернути свого сина з полону, необхідно:1. Потрібно зателефонувати на номери телефону, вказані у листівці, для того, щоб дізнатися, перебуває Ваш син у полоні або загинув, необхідно зайти в телеграм-канал Вантаж 200.Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України – "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.+380894201860+380894201861+380894201862Або написати на пошту: [email protected] 2. Потім, якщо Ви отримали підтвердження, що Ваш син перебуває у нас у полоні, мами російських солдатів мають дістатися до Києва."Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом: добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною. Там Вас зустрінуть та супроводжують до Києва, де передадуть Вам Вашого сина. Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми дітьми в полоні.Чекаємо Вас у Києві!" - написав радник міністра.

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