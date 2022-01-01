Полонених росіян віддаватимуть їхнім матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва, - Геращенко

Полонених росіян віддаватимуть їхнім матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва, - Геращенко
В Україні вирішили віддавати полонених російських солдат їхнім матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці.

"Ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними до України, до Києва", - йдеться в повідомленні.

За його словами, для того, щоб повернути свого сина з полону, необхідно:

1. Потрібно зателефонувати на номери телефону, вказані у листівці, для того, щоб дізнатися, перебуває Ваш син у полоні або загинув, необхідно зайти в телеграм-канал Вантаж 200.

Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України – "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.

+380894201860
+380894201861
+380894201862

Або написати на пошту: [email protected]

2. Потім, якщо Ви отримали підтвердження, що Ваш син перебуває у нас у полоні, мами російських солдатів мають дістатися до Києва.

"Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом: добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною. Там Вас зустрінуть та супроводжують до Києва, де передадуть Вам Вашого сина. Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми дітьми в полоні.
Чекаємо Вас у Києві!" - написав радник міністра.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 2
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А може заставити все це шобло выдбудовувати те що зламали?
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Нехай відробляють - як німці після Другої світвої...
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