Українські військові перехопили таємні документи окупантів: робоча карта, бойові завдання, список особового складу

Українські військові перехопили таємні документи окупантів: робоча карта, бойові завдання, список особового складу
Завдяки успішним діям одного з підрозділів Збройних Сил України російські окупанти втрачають не тільки техніку та живу силу.
В паніці вони лишають і таємні документи.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Так, у нашому розпорядженні опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.
Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо. Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03", - йдеться в повідомленні.
Українські військові перехопили таємні документи окупантів: робоча карта, бойові завдання, список особового складу

Зазначається, що підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК «Орськ» в районі населеного пункту Степанівка-1 та в подальшому діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.
Українські військові перехопили таємні документи окупантів: робоча карта, бойові завдання, список особового складу

Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги.

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Теги: Росія, Україна, війна
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