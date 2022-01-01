Волинська та Житомирська бригади повністю звільнили від російських окупантів селище на Київщині
Сьогодні, 18:14
2 березня українське селище Макарів вдалось звільнити від окупантів.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"14 ОМБР імені князя Романа Великого і 95 ОДШБР звільнили Макарів Київської області та закріпилися там", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"14 ОМБР імені князя Романа Великого і 95 ОДШБР звільнили Макарів Київської області та закріпилися там", - йдеться у повідомленні.
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