Волинська та Житомирська бригади повністю звільнили від російських окупантів селище на Київщині





Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



"14 ОМБР імені князя Романа Великого і 95 ОДШБР звільнили Макарів Київської області та закріпилися там", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 березня українське селище Макарів вдалось звільнити від окупантів.Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ"14 ОМБР імені князя Романа Великого і 95 ОДШБР звільнили Макарів Київської області та закріпилися там", - йдеться у повідомленні.

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