Волинська та Житомирська бригади повністю звільнили від російських окупантів селище на Київщині

Волинська та Житомирська бригади повністю звільнили від російських окупантів селище на Київщині
2 березня українське селище Макарів вдалось звільнити від окупантів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"14 ОМБР імені князя Романа Великого і 95 ОДШБР звільнили Макарів Київської області та закріпилися там", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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