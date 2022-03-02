Сьома доба війни: російські окупанти продовжують здаватись у полон

Сьома доба війни: російські окупанти продовжують здаватись у полон
Триває сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню.

На Волині підрозділами Збройних Сил України створено надійну систему оборони, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Ведеться постійне спостереження за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва.

Продовжують мати місце факти здачі у полон груп російських солдатів та офіцерів, а також відмов продовжувати наступ.

Повітряними Силами ЗС України здійснюється відбиття нападів з повітря. З початку російського вторгнення по території України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об’єктів значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.

Російські окупаційні війська порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький.
Сьома доба війни: російські окупанти продовжують здаватись у полон

За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.

Підрозділи Збройних Сил України звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.

Визначені сили та засоби здійснюють оборону міста Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони.

Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та військовій техніці!

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Теги: Росія, Україна, війна
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