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У Рівному авто нетверезого водія конфіскували на потреби воїнів

У Рівному авто нетверезого водія конфіскували на потреби воїнів
Патрульна поліція Рівного конфіскувала авто у нетверезого водія на потреби захисників України.

Про це розповів голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, автівку будуть використовувати для потреб Збройних сил України або територіальної оборони.

Нагадаємо, під час воєнного стану майно, яке перебуває в приватній або комунальній власності, майно державних підприємств і державних господарських об’єднань, можеть вилучати на потреби держави, зокрема - її війська.

На Волині створили робочу групу з розгляду питань примусового відчуження або вилучення майна для виконання невідкладних завдань під час правового режиму воєнного стану.

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