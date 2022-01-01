У Рівному авто нетверезого водія конфіскували на потреби воїнів





Про це розповів голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, автівку будуть використовувати для потреб Збройних сил України або територіальної оборони.



Нагадаємо, під час воєнного стану майно, яке перебуває в приватній або комунальній власності, майно державних підприємств і державних господарських об’єднань, можеть вилучати на потреби держави, зокрема - її війська.



На Волині створили робочу групу з розгляду питань примусового відчуження або вилучення майна для виконання невідкладних завдань під час правового режиму воєнного стану.



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