Затримок пенсій, виплат і допомог на Волині не буде, – соцзахист





Про це розповіла Оксана Гобод.



Це ж стосується і волинян, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, чи субсидій.



Зі слів Оксани Гобод, область готова в максимально найближчий термін отримати кошти з Міністерства соціальної політики і розподілити їх. "Заявка, яка іде на соціальні допомоги була сформована в розмірі 192 млн грн за місяць. Для пільг і субсидій заявочку ми подали на 144 млн грн", – сказала керівниця обласного департаменту соцзахисту.



Також, повідомили Оксана Гобод, уряд днями прийняв постанову, де спростив механізм отримання допомоги у тих місцях, де не буде працювати поштове відділення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині не передбачається затримок із виплатами пенсій, соціальних виплат одиноким матерям, людям з інвалідністю та багатодітним родинам.Про це розповіла Суспільному директорка обласного Департаменту соцзахисту населенняЦе ж стосується і волинян, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, чи субсидій.Зі слів Оксани Гобод, область готова в максимально найближчий термін отримати кошти з Міністерства соціальної політики і розподілити їх. "Заявка, яка іде на соціальні допомоги була сформована в розмірі 192 млн грн за місяць. Для пільг і субсидій заявочку ми подали на 144 млн грн", – сказала керівниця обласного департаменту соцзахисту.Також, повідомили Оксана Гобод, уряд днями прийняв постанову, де спростив механізм отримання допомоги у тих місцях, де не буде працювати поштове відділення.

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