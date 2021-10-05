Затримок пенсій, виплат і допомог на Волині не буде, – соцзахист
Сьогодні, 17:35
На Волині не передбачається затримок із виплатами пенсій, соціальних виплат одиноким матерям, людям з інвалідністю та багатодітним родинам.
Про це розповіла Суспільному директорка обласного Департаменту соцзахисту населення Оксана Гобод.
Це ж стосується і волинян, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, чи субсидій.
Зі слів Оксани Гобод, область готова в максимально найближчий термін отримати кошти з Міністерства соціальної політики і розподілити їх. "Заявка, яка іде на соціальні допомоги була сформована в розмірі 192 млн грн за місяць. Для пільг і субсидій заявочку ми подали на 144 млн грн", – сказала керівниця обласного департаменту соцзахисту.
Також, повідомили Оксана Гобод, уряд днями прийняв постанову, де спростив механізм отримання допомоги у тих місцях, де не буде працювати поштове відділення.
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Про це розповіла Суспільному директорка обласного Департаменту соцзахисту населення Оксана Гобод.
Це ж стосується і волинян, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, чи субсидій.
Зі слів Оксани Гобод, область готова в максимально найближчий термін отримати кошти з Міністерства соціальної політики і розподілити їх. "Заявка, яка іде на соціальні допомоги була сформована в розмірі 192 млн грн за місяць. Для пільг і субсидій заявочку ми подали на 144 млн грн", – сказала керівниця обласного департаменту соцзахисту.
Також, повідомили Оксана Гобод, уряд днями прийняв постанову, де спростив механізм отримання допомоги у тих місцях, де не буде працювати поштове відділення.
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