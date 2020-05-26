Ковель сьогодні зустріне загиблого у війні з Росією Героя

Ковель сьогодні зустріне загиблого у війні з Росією Героя
28 лютого 2022 року в районі містечка Городок, що на Житомирщині, трагічно загинув старший лейтенант в/ч А2192 Решетилов Андрій Вадимович. Сьогодні ковельчани зустрінуть Героя.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зустріч відбудеться сьогодні, 2 березня, орієнтовно після 17 години на вулиці Незалежності (як спуститися з мосту - й до МТМО).

Близько 20 години можна буде прийти в Собор Пресвятої Богородиці в Ковелі, щоб помолитися за Воїна і підтримати його родину.

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Теги: Війна, Ковель
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