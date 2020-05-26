Ковель сьогодні зустріне загиблого у війні з Росією Героя

Решетилов Андрій Вадимович. Сьогодні ковельчани зустрінуть Героя.



Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка на своїй сторінці у Фейсбуці.



Зустріч відбудеться сьогодні, 2 березня, орієнтовно після 17 години на вулиці Незалежності (як спуститися з мосту - й до МТМО).



Близько 20 години можна буде прийти в Собор Пресвятої Богородиці в Ковелі, щоб помолитися за Воїна і підтримати його родину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 лютого 2022 року в районі містечка Городок, що на Житомирщині, трагічно загинув старший лейтенант в/ч А2192Сьогодні ковельчани зустрінуть Героя.Про це повідомив мер Ковеляна своїй сторінці у Фейсбуці.Зустріч відбудеться сьогодні, 2 березня, орієнтовно після 17 години на вулиці НезалежностіБлизько 20 години можна буде прийти в Собор Пресвятої Богородиці в Ковелі, щоб помолитися за Воїна і підтримати його родину.

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