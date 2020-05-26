Ковель сьогодні зустріне загиблого у війні з Росією Героя
Сьогодні, 17:05
28 лютого 2022 року в районі містечка Городок, що на Житомирщині, трагічно загинув старший лейтенант в/ч А2192 Решетилов Андрій Вадимович. Сьогодні ковельчани зустрінуть Героя.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка на своїй сторінці у Фейсбуці.
Зустріч відбудеться сьогодні, 2 березня, орієнтовно після 17 години на вулиці Незалежності (як спуститися з мосту - й до МТМО).
Близько 20 години можна буде прийти в Собор Пресвятої Богородиці в Ковелі, щоб помолитися за Воїна і підтримати його родину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка на своїй сторінці у Фейсбуці.
Зустріч відбудеться сьогодні, 2 березня, орієнтовно після 17 години на вулиці Незалежності (як спуститися з мосту - й до МТМО).
Близько 20 години можна буде прийти в Собор Пресвятої Богородиці в Ковелі, щоб помолитися за Воїна і підтримати його родину.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Полонених росіян віддаватимуть їхнім матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва, - Геращенко
Сьогодні, 17:22
Ковель сьогодні зустріне загиблого у війні з Росією Героя
Сьогодні, 17:05
До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російських окупантів
Сьогодні, 17:00