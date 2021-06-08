Довічне ув’язнення за диверсії та зраду Батьківщині: комітет підтримав законопроєкт

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №7116 «Ні кроку назад!», який пропонує у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану.Про це повідомили на офіційному каналі політичної партії «Слуга Народу» в Телеграм.«Жодної амністії за диверсії та зраду Батьківщині. Максимальна міра покарання – довічне ув’язнення», – написав народний депутат від «Слуги Народу» Максим Бужанский.Так, максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі, з обов’язковою конфіскацією всього майна.Також пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.