Довічне ув’язнення за диверсії та зраду Батьківщині: комітет підтримав законопроєкт

Довічне ув’язнення за диверсії та зраду Батьківщині: комітет підтримав законопроєкт
Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №7116 «Ні кроку назад!», який пропонує у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану.

Про це повідомили на офіційному каналі політичної партії «Слуга Народу» в Телеграм.

«Жодної амністії за диверсії та зраду Батьківщині. Максимальна міра покарання – довічне ув’язнення», – написав народний депутат від «Слуги Народу» Максим Бужанский.

Так, максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі, з обов’язковою конфіскацією всього майна.

Також пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.

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Теги: Диверсанти, Слуга Народу
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