Федоров закликав IT-компанії SAP та Oracle не надавати послуги в Росії

Міністр цифрової трансформації Українизакликав IT-компанії SAP та Oracle припинити надавати свої сервіси у РФ, поки не закінчиться агресія проти України.Про це він повідомив у Телеграмі.У зверненнях міністр інформує про жорстоку атаку РФ на Україну, про удари з ракетних установок залпового вогню «Град», танків, а також про руйнацію цивільних інфраструктурних об’єктів, цивільних будівель та вбивства громадян.Федоров закликає виконавчих директорів Oracle припинити будь-які відносини та припинити ведення бізнесу у РФ, зокрема зупинити надання підтримки, утримання та оновлення продуктів, допоки Росія не припинить війну.«ІТ-індустрія завжди підтримувала цінність відповідальності та демократії. Я вірю, що ваша компанія також їх поділяє. Тепер відповідальність – це вибір, вибір, який вирішує майбутнє. І тепер, більш ніж коли-небудь, людські життя залежать від вашого вибору», - наголосив він у листі до Oracle.У зверненні до генерального директора SAP урядовець також закликає припинити надання сервісів, продуктів, допоки атака Путіна на Україну не закінчиться.«Я сподіваюся, що ви не лише почуєте, але також зробите усе можливе для захисту України, Європи та всього світу від брутальної агресії Росії», - підкреслив Федоров.SAP – один з лідерів на ринку прикладного програмного забезпечення для підприємств. Oracle - найбільший у світі розробник програмного забезпечення для організацій, великий постачальник серверного обладнання.