В «Укренерго» просять українців не зменшувати споживання електроенергії для стабільності енергосистеми

В «Укренерго» просять українців не зменшувати споживання електроенергії для стабільності енергосистеми
Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» закликає українців не зменшувати споживання електроенергії для стабільної роботи енергосистеми.

Рівень споживання електроенргії складає 13,9 ГВт, інформує «Укренерго».

Майже всі види електростанцій працюють на зниженій потужності через низьке споживання. Зокрема, 2 березня, станом на зараз, чотири українські АЕС разом працювали на потужності близько 7 ГВт.

Значна кількість енергоблоків ТЕС і ТЕЦ зупинені через низький рівень споживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укренерго, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Федоров закликав IT-компанії SAP та Oracle не надавати послуги в Росії
Сьогодні, 16:28
Погуляйко розповів про роботу ринків та автобусні перевезення на Волині
Сьогодні, 16:05
В «Укренерго» просять українців не зменшувати споживання електроенергії для стабільності енергосистеми
Сьогодні, 15:48
Російський полонений розповів, що на захоплення України було три дні. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
ЄС відключив від SWIFT російські банки
Сьогодні, 14:59
Схожі новини
На Волині не буде планових відключень світла на період воєнного стану На Волині не буде планових відключень світла на період воєнного стану
25 лютий, 14:00
Українців закликають не вірити фейкам про зниження споживання електроенергії Українців закликають не вірити фейкам про зниження споживання електроенергії
24 лютий, 23:20
Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 лютого Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 лютого
23 лютий, 19:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 лютого Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 лютого
22 лютий, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Полонених росіян віддаватимуть їхнім матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва, - Геращенко
Сьогодні, 17:22
 0
Ковель сьогодні зустріне загиблого у війні з Росією Героя
Сьогодні, 17:05
 0
До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російських окупантів
Сьогодні, 17:00
 0
Довічне ув’язнення за диверсії та зраду Батьківщині: комітет підтримав законопроєкт
Сьогодні, 16:41
 0
Федоров закликав IT-компанії SAP та Oracle не надавати послуги в Росії
Сьогодні, 16:28
 0
Медіа
відео
1/8