В «Укренерго» просять українців не зменшувати споживання електроенергії для стабільності енергосистеми





Рівень споживання електроенргії складає 13,9 ГВт, інформує



Майже всі види електростанцій працюють на зниженій потужності через низьке споживання. Зокрема, 2 березня, станом на зараз, чотири українські АЕС разом працювали на потужності близько 7 ГВт.



Значна кількість енергоблоків ТЕС і ТЕЦ зупинені через низький рівень споживання.

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