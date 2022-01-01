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Російський полонений розповів, що на захоплення України було три дні. ВІДЕО

Російський полонений розповів, що на захоплення України було три дні. ВІДЕО
Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, коли відправив воювати на нашу землю.

Про це йдеться у черговому відео СБУ з допитом ворожого окупанта.

Солдат розповідає, що пішли в Україну 24 лютого, а через три дні повинні були повернутися в табір в Росії.

За наказом вищого керівництва РФ у загарбників 23 лютого забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні і відправили воювати з Україною.

"25 лютого зламалася машина, йшла колона, але не зупинилася, ніхто не допоміг. Ми втікли у ліс, ховалися там, на 4 день наткнулися на групу територіальної оборони. Вони нас затримали, сказали скласти зброю і пообіцяли, що нічого не буде. Ми добровільна здалися в полон", - сказав солдат і додав, що в полоні його погодували і надали першу медичну допомогу.

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Теги: Росія, війна, Україна, полонений
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