Російський полонений розповів, що на захоплення України було три дні. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, коли відправив воювати на нашу землю.
Про це йдеться у черговому відео СБУ з допитом ворожого окупанта.
Солдат розповідає, що пішли в Україну 24 лютого, а через три дні повинні були повернутися в табір в Росії.
За наказом вищого керівництва РФ у загарбників 23 лютого забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні і відправили воювати з Україною.
"25 лютого зламалася машина, йшла колона, але не зупинилася, ніхто не допоміг. Ми втікли у ліс, ховалися там, на 4 день наткнулися на групу територіальної оборони. Вони нас затримали, сказали скласти зброю і пообіцяли, що нічого не буде. Ми добровільна здалися в полон", - сказав солдат і додав, що в полоні його погодували і надали першу медичну допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у черговому відео СБУ з допитом ворожого окупанта.
Солдат розповідає, що пішли в Україну 24 лютого, а через три дні повинні були повернутися в табір в Росії.
За наказом вищого керівництва РФ у загарбників 23 лютого забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні і відправили воювати з Україною.
"25 лютого зламалася машина, йшла колона, але не зупинилася, ніхто не допоміг. Ми втікли у ліс, ховалися там, на 4 день наткнулися на групу територіальної оборони. Вони нас затримали, сказали скласти зброю і пообіцяли, що нічого не буде. Ми добровільна здалися в полон", - сказав солдат і додав, що в полоні його погодували і надали першу медичну допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Харківщині після спілкування з окупантами зник депутат – ЗМІ
Сьогодні, 05:29
Коментарі 0
Останні новини
В «Укренерго» просять українців не зменшувати споживання електроенергії для стабільності енергосистеми
Сьогодні, 15:48
Російський полонений розповів, що на захоплення України було три дні. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
ЄС відключив від SWIFT російські банки
Сьогодні, 14:59