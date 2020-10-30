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За тиждень війни в Україні загинуло понад 2 тисячі мирних жителів

За тиждень війни в Україні загинуло понад 2 тисячі мирних жителів
Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України загинули вже понад 2000 мирних громадян.

Про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Впродовж семи днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час вже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Зараз основні зусилля Державної служби з надзвичайних ситуацій України направлено на порятунок людей.

Їм вдалося зберегти життя більш ніж 150 осіб, ліквідувати понад 400 пожеж, які виникали після ворожих обстрілів, евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

При виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 отримали травми. Рятувальники вказують, що в цей складний час для України руку допомоги надає сусідня держава-побратим Польща.

На сьогодні завершується процес передачі для ДСНС України семи одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки.

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Теги: війна, місцеві жителі, загибель, смерть
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