ЄС відключив від SWIFT російські банки

ЄС відключив від SWIFT російські банки
Євросоюз відключає сім російських банків від системи SWIFT, та забороняє громадянам та компаніям передавати Росії банкноти євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Євросоюз забороняє використання міжнародної системи SWIFT для банку Откритіє, "Новікомбанку", "Промсвязьбанку", "Банку Росія", "Совкомбанк", "ВНЕШЕКОНОМБАНКу" (ВЕБ) і ВТБ БАНКу".

Ця заборона набуде чинності на десятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС (тобто з 12 березня). Вона також поширюватиметься на будь-яку юридичну особу чи організацію, зареєстровану в Росії, чиї майнові права належать понад як на 50% вищезгаданих банків.

Крім того, європейським юридичним та фізичним особам заборонено брати участь у будь-яких майбутніх проєктах Фонду прямих інвестицій, санкції на який раніше вже наклали Британія та США.

Також Євросоюз забороняє продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти в євро до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, юридичній особі або органу в Росії, включаючи уряд і Центральний банк Росії, або для використання в Росії.

Зауважимо, що посли ЄС зрештою вирішили не включати до SWIFT такі російські банки як Сбєрбанк, найбільш кредитора країни, та Газпромбанк.

Відключення від SWIFT означає, що ці банки не зможуть здійснювати міжнародні розрахунки, грошові перекази з Росії або в Росію (зокрема, від трудових мігрантів). Основний удар це завдасть по російській промисловості. До системи підключені всі великі російські банки у всіх куточках країни.

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Теги: SWIFT, Росія, ЄС
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