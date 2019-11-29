Другий раунд переговорів Росії та України буде сьогодні, 2 березня
Сьогодні, 14:47
Нові перемовини між Києвом та Москвою щодо припинення воєнних дій має відбутися ввечері 2 березня.
Про це розповів Суспільному радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Перемовини будуть сьогодні ввечері. Це буде другий раунд. Я думаю буде все так само. Нічого не зміниться. Ми стоятимемо на своєму. Склад той самий", — сказав Олексій Арестович.
Як відзначив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час першої зустрічі представників України та РФ "ніякої зради не було".
"Вимоги росіян залишаються незмінними — це ті вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни. Зараз ми готові до переговорів, до дипломатії, але ми в жодному разі не готові до російських ультиматумів", — зазначив міністр.
Нагадаємо, 28 лютого українська і російська делегації провели перший раунд переговорів.
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Про це розповів Суспільному радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Перемовини будуть сьогодні ввечері. Це буде другий раунд. Я думаю буде все так само. Нічого не зміниться. Ми стоятимемо на своєму. Склад той самий", — сказав Олексій Арестович.
Як відзначив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час першої зустрічі представників України та РФ "ніякої зради не було".
"Вимоги росіян залишаються незмінними — це ті вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни. Зараз ми готові до переговорів, до дипломатії, але ми в жодному разі не готові до російських ультиматумів", — зазначив міністр.
Нагадаємо, 28 лютого українська і російська делегації провели перший раунд переговорів.
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