Повітряні сили ЗСУ знищили два російські винищувачі, а піхота захопила кинуту колону техніки
Сьогодні, 14:21
Вночі, 1 березня, на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та парою російських Су-35С.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
В результаті повітряного бою обидва літаки окупантів були знищені! Разом із ракетами класу «повітря-повітря» із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування «Центр».
На жаль, в результаті цього бою Повітряні Сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають.
Поки що ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але не майстерності. Повітряні Сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності.
Кинута колона ворожої техніки у смузі відповідальності однієї з українських бригад послужить українським воїнам. Окупанти вже не чекають, коли їх підсмажать і дезертирують, лишаючи у наше розпорядження озброєння та техніку "самой сильной армиии в мире".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
В результаті повітряного бою обидва літаки окупантів були знищені! Разом із ракетами класу «повітря-повітря» із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування «Центр».
На жаль, в результаті цього бою Повітряні Сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають.
Поки що ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але не майстерності. Повітряні Сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності.
Кинута колона ворожої техніки у смузі відповідальності однієї з українських бригад послужить українським воїнам. Окупанти вже не чекають, коли їх підсмажать і дезертирують, лишаючи у наше розпорядження озброєння та техніку "самой сильной армиии в мире".
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
До Ковеля прибули майже пів тисячі біженців. ВІДЕО
Сьогодні, 14:32
Повітряні сили ЗСУ знищили два російські винищувачі, а піхота захопила кинуту колону техніки
Сьогодні, 14:21
ЗСУ вперше за тиждень війни пішли у наступ
Сьогодні, 14:18
Війна в Україні: яка ситуація в регіонах станом на 12.00. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04