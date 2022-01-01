Повітряні сили ЗСУ знищили два російські винищувачі, а піхота захопила кинуту колону техніки

Вночі, 1 березня, на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та парою російських Су-35С.Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.В результаті повітряного бою обидва літаки окупантів були знищені! Разом із ракетами класу «повітря-повітря» із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування «Центр».На жаль, в результаті цього бою Повітряні Сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають.Поки що ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але не майстерності. Повітряні Сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності.Кинута колона ворожої техніки у смузі відповідальності однієї з українських бригад послужить українським воїнам. Окупанти вже не чекають, коли їх підсмажать і дезертирують, лишаючи у наше розпорядження озброєння та техніку "самой сильной армиии в мире".