Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло. Він намагається уникати прямих зіткнень не тільки з Українським військом але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон. На території України перестає діяти російська пропаганда і “освободітєли” усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав.противник втратив ініціативу та активних дій не проводить.Наросійські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.На напрямках навтратили наступальний темп, зазнали значних втрат та зупинені на невигідних рубежах.На Чорнобильському напрямку, ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал, зупинений.На- намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки, Петрушки.Одночасно, противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктівНаворог зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії у напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, поніс втрати та зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.Напротивник зупинений.На– здійснив переміщення у напрямку Нова Басань, Козелець.Напротивник силами 1, 2 АК та 8 армії основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України (райони Затока, Одеса). Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та техніці. Російська пропаганда тріщить по швах!