Війна в Україні: яка ситуація в регіонах станом на 12.00. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло. Він намагається уникати прямих зіткнень не тільки з Українським військом але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон. На території України перестає діяти російська пропаганда і “освободітєли” усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав.
На Волинському напрямку противник втратив ініціативу та активних дій не проводить.
На Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.
На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, зазнали значних втрат та зупинені на невигідних рубежах.
На Чорнобильському напрямку, ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал, зупинений.
На Житомирщині - намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки, Петрушки.
Одночасно, противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.
На Сіверському напрямку ворог зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії у напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, поніс втрати та зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.
На Чернігівському напрямку противник зупинений.
На Ніжинському напрямку – здійснив переміщення у напрямку Нова Басань, Козелець.
На Донецькому напрямку противник силами 1, 2 АК та 8 армії основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.
На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.
У Чорноморській операційній зоні російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України (райони Затока, Одеса). Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.
Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та техніці. Російська пропаганда тріщить по швах!
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло. Він намагається уникати прямих зіткнень не тільки з Українським військом але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон. На території України перестає діяти російська пропаганда і “освободітєли” усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав.
На Волинському напрямку противник втратив ініціативу та активних дій не проводить.
На Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.
На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, зазнали значних втрат та зупинені на невигідних рубежах.
На Чорнобильському напрямку, ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал, зупинений.
На Житомирщині - намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки, Петрушки.
Одночасно, противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.
На Сіверському напрямку ворог зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії у напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, поніс втрати та зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.
На Чернігівському напрямку противник зупинений.
На Ніжинському напрямку – здійснив переміщення у напрямку Нова Басань, Козелець.
На Донецькому напрямку противник силами 1, 2 АК та 8 армії основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.
На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.
У Чорноморській операційній зоні російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України (райони Затока, Одеса). Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.
Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та техніці. Російська пропаганда тріщить по швах!
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