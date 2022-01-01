ЗСУ вперше за тиждень війни пішли у наступ

На сьомий день війни проти РФ Збройні Сили України вперше перейшли в наступ, просунулися на околиці Горлівки Донецької області.Про це інформують у пресслужбі ВРУ.Передбачають, що вони закріпляються там."Одна з наших бригад просунулась на околиці Горлівки. Зараз там закріплюється. Можливо, буде розвивати наступ. Вперше за сім днів війни наші війська перейшли в наступ по одному з напрямків", - заявив радник ОП