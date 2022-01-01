ЗСУ вперше за тиждень війни пішли у наступ

ЗСУ вперше за тиждень війни пішли у наступ
На сьомий день війни проти РФ Збройні Сили України вперше перейшли в наступ, просунулися на околиці Горлівки Донецької області.

Про це інформують у пресслужбі ВРУ.

Передбачають, що вони закріпляються там.

"Одна з наших бригад просунулась на околиці Горлівки. Зараз там закріплюється. Можливо, буде розвивати наступ. Вперше за сім днів війни наші війська перейшли в наступ по одному з напрямків", - заявив радник ОП Олексій Арестович.


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Теги: ЗСУ, Донецька область, наступ
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Коментарі 1
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Хлопці не жалійте цю кацапську підарасню ,це кодло треба знищити ,інакше Україна ніколи не буде в безпеці .Слава Україні і смерть кацапській гнилій орді !.
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