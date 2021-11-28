У Луцьку вчора, 1 березня, зникла дівчина
Сьогодні, 13:52
Полійські розшукують безвісти зниклу Соколенко Ларису Олександрівну, 21 липня 2005 року народження, жительку Луцька.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Дівчина вчора, 1 березня, ввечері пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме.
Поліція звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої лучанки, невідкладно телефонувати поліції за номерами: 095 333 84 55 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Дівчина вчора, 1 березня, ввечері пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме.
Поліція звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої лучанки, невідкладно телефонувати поліції за номерами: 095 333 84 55 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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